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На Украине разрешили частичное возобновление брони от мобилизации - РИА Новости, 26.10.2024
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16:33 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/mobilizatsiya-1980268262.html
На Украине разрешили частичное возобновление брони от мобилизации
На Украине разрешили частичное возобновление брони от мобилизации - РИА Новости, 26.10.2024
На Украине разрешили частичное возобновление брони от мобилизации
Правительство Украины согласовало частичное возобновление брони от мобилизации военнообязанным, получившим ее до 31 мая 2024 года, сообщается в субботу на сайте РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:33
2024-10-26T16:33
в мире
украина
владимир зеленский
мобилизация
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Правительство Украины согласовало частичное возобновление брони от мобилизации военнообязанным, получившим ее до 31 мая 2024 года, сообщается в субботу на сайте украинского кабмина. В среду кабмин Украины принял постановление о проведении аудита критически важных для страны предприятий, работники которых могут получить бронь от мобилизации. Украинские СМИ сообщали ранее, что государственное приложение "Дия" заблокировало для работодателей услугу бронирования сотрудников. "Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Такое протокольное решение по предложению первого заместителя министра обороны согласовано на заседании правительства 25 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. В украинском правительстве напомнили, что аудит предприятий продолжается и продлится до 15 ноября. "По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики", - добавили в кабмине. Украинское издание The Page 9 октября сообщало, что кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября в связи с запланированным аудитом предприятий, имеющих право предоставлять бронь сотрудникам. Издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что приостановка бронирования от мобилизации была связана с тем, что Владимир Зеленский возмутился числом забронированных - 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977276017.html
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в мире, украина, владимир зеленский, мобилизация
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мобилизация
На Украине разрешили частичное возобновление брони от мобилизации

На Украине разрешили частично возобновить бронь от мобилизации военнообязанным

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Правительство Украины согласовало частичное возобновление брони от мобилизации военнообязанным, получившим ее до 31 мая 2024 года, сообщается в субботу на сайте украинского кабмина.
В среду кабмин Украины принял постановление о проведении аудита критически важных для страны предприятий, работники которых могут получить бронь от мобилизации. Украинские СМИ сообщали ранее, что государственное приложение "Дия" заблокировало для работодателей услугу бронирования сотрудников.
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"Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Такое протокольное решение по предложению первого заместителя министра обороны согласовано на заседании правительства 25 октября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
В украинском правительстве напомнили, что аудит предприятий продолжается и продлится до 15 ноября.
"По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики", - добавили в кабмине.
Украинское издание The Page 9 октября сообщало, что кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября в связи с запланированным аудитом предприятий, имеющих право предоставлять бронь сотрудникам. Издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что приостановка бронирования от мобилизации была связана с тем, что Владимир Зеленский возмутился числом забронированных - 1,5 миллиона человек.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМобилизация
 
 
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