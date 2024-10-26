Лукашенко планирует способствовать обмену пленными между Россией и Украиной
Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ | Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Слова президента приводит агентство Белта.
"И дальше, если россияне этого захотят - украинцы хотят, - мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям - уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю", - сказал белорусский лидер в интервью НТВ, которое дал на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент пояснил, что в СМИ мелькают новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, но сам процесс организован при непосредственном участии белорусов. "Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - сказал глава государства. Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно.
"Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами – ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Лукашенко.
На соответствующие контакты, по его словам, уполномочены некоторые депутаты, дипломаты и военные. "Все, на что украинцы согласны", - сказал президент.
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