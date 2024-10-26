https://ria.ru/20241026/minsk-1980244357.html

Лукашенко планирует способствовать обмену пленными между Россией и Украиной

Лукашенко планирует способствовать обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.10.2024

Лукашенко планирует способствовать обмену пленными между Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Слова... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:02

2024-10-26T13:02

2024-10-26T13:03

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между Россией и Украиной. Слова президента приводит агентство Белта."И дальше, если россияне этого захотят - украинцы хотят, - мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям - уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю", - сказал белорусский лидер в интервью НТВ, которое дал на полях саммита БРИКС в Казани. Президент пояснил, что в СМИ мелькают новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, но сам процесс организован при непосредственном участии белорусов. "Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - сказал глава государства. Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно. "Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами – ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Лукашенко. На соответствующие контакты, по его словам, уполномочены некоторые депутаты, дипломаты и военные. "Все, на что украинцы согласны", - сказал президент.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976994419.html

https://ria.ru/20241025/minoborony-1980042609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году