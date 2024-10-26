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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
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13:47 26.10.2024 (обновлено: 13:54 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/minoborony-1980250817.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 350 человек и 14 единиц бронетехники, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и две... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:47
2024-10-26T13:54
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 350 человек и 14 единиц бронетехники, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномета и шесть автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26 900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20241026/vsu-1980251126.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 350 человек в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 350 человек и 14 единиц бронетехники, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномета и шесть автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26 900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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