https://ria.ru/20241026/minfin-1980218275.html
В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине
В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине - РИА Новости, 26.10.2024
В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине
Никто среди стран "Большой семерки" (G7) не говорит про проблемы с долгом развитых стран, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:10
2024-10-26T08:10
2024-10-26T08:47
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Никто среди стран "Большой семерки" (G7) не говорит про проблемы с долгом развитых стран, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Даже в обсуждениях вокруг "Двадцатки" никто из "Большой семерки" не говорил про проблемы с долгом развитых стран… Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
https://ria.ru/20241026/semerka-1980196106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, g7, экономика
США, Россия, G7, Экономика
В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине
Минфин: в G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, включая США