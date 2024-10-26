https://ria.ru/20241026/minfin-1980218275.html

В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине

В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине - РИА Новости, 26.10.2024

В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине

Никто среди стран "Большой семерки" (G7) не говорит про проблемы с долгом развитых стран, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:10

2024-10-26T08:10

2024-10-26T08:47

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россия

g7

экономика

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Никто среди стран "Большой семерки" (G7) не говорит про проблемы с долгом развитых стран, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Даже в обсуждениях вокруг "Двадцатки" никто из "Большой семерки" не говорил про проблемы с долгом развитых стран… Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

https://ria.ru/20241026/semerka-1980196106.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, g7, экономика