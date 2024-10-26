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В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине - РИА Новости, 26.10.2024
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08:10 26.10.2024 (обновлено: 08:47 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/minfin-1980218275.html
В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине
В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине - РИА Новости, 26.10.2024
В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине
Никто среди стран "Большой семерки" (G7) не говорит про проблемы с долгом развитых стран, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:10
2024-10-26T08:47
сша
россия
g7
экономика
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Никто среди стран "Большой семерки" (G7) не говорит про проблемы с долгом развитых стран, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Даже в обсуждениях вокруг "Двадцатки" никто из "Большой семерки" не говорил про проблемы с долгом развитых стран… Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
https://ria.ru/20241026/semerka-1980196106.html
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сша, россия, g7, экономика
США, Россия, G7, Экономика
В G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, заявили в Минфине

Минфин: в G7 не говорят о проблеме с долгом развитых стран, включая США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Никто среди стран "Большой семерки" (G7) не говорит про проблемы с долгом развитых стран, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Даже в обсуждениях вокруг "Двадцатки" никто из "Большой семерки" не говорил про проблемы с долгом развитых стран… Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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