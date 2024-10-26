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В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов - РИА Новости, 26.10.2024
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15:12 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/migranty-1980259684.html
В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов
В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов - РИА Новости, 26.10.2024
В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов
Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, превысило показатели за весь 2023 год, следует из... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:12
2024-10-26T15:12
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, превысило показатели за весь 2023 год, следует из статистики британского МВД, опубликованной в субботу на сайте правительства страны. По состоянию на 25 октября, 29 578 нелегалов добрались до берегов Британии с начала 2024 года. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда Ла-Манш пересекли 29 437 мигрантов. Обе цифры по-прежнему не превышают рекордный показатель за 2022 год, когда в Великобританию прибыли более 45,7 тысячи просителей убежища. Ранее в октябре более 970 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за один день, это стало рекордным суточным показателем с начала года. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240606/granitsy-1950946533.html
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в мире, великобритания, ла-манш
В мире, Великобритания, Ла-Манш
В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов

Число мигрантов, прибывших в Британию с начала года, превысило показатели 2023 г

© AP Photo / Kin CheungПрохожие в районе Саутхолл в Лондоне
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, превысило показатели за весь 2023 год, следует из статистики британского МВД, опубликованной в субботу на сайте правительства страны.
По состоянию на 25 октября, 29 578 нелегалов добрались до берегов Британии с начала 2024 года. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда Ла-Манш пересекли 29 437 мигрантов.
Обе цифры по-прежнему не превышают рекордный показатель за 2022 год, когда в Великобританию прибыли более 45,7 тысячи просителей убежища.
Ранее в октябре более 970 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за один день, это стало рекордным суточным показателем с начала года.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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