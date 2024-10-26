https://ria.ru/20241026/migranty-1980259684.html

В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов

В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов - РИА Новости, 26.10.2024

В Великобритании заявили о росте числа нелегальных мигрантов

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, превысило показатели за весь 2023 год, следует из... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:12

2024-10-26T15:12

2024-10-26T15:12

в мире

великобритания

ла-манш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835781726_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_74f438e03b01c0e48a62a3469c576080.jpg

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, превысило показатели за весь 2023 год, следует из статистики британского МВД, опубликованной в субботу на сайте правительства страны. По состоянию на 25 октября, 29 578 нелегалов добрались до берегов Британии с начала 2024 года. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда Ла-Манш пересекли 29 437 мигрантов. Обе цифры по-прежнему не превышают рекордный показатель за 2022 год, когда в Великобританию прибыли более 45,7 тысячи просителей убежища. Ранее в октябре более 970 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за один день, это стало рекордным суточным показателем с начала года. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240606/granitsy-1950946533.html

великобритания

ла-манш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, ла-манш