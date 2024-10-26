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МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов - РИА Новости, 26.10.2024
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14:58 26.10.2024
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МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов
МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов - РИА Новости, 26.10.2024
МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов
Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, выражает солидарность с его руководством и народом в связи с гибелью журналистов из-за израильских... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:58
2024-10-26T14:58
в мире
россия
ливан
израиль
мария захарова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, выражает солидарность с его руководством и народом в связи с гибелью журналистов из-за израильских ударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Ливане", — говорится в комментарии Захаровой о гибели ливанских журналистов из-за атак Израиля, опубликованном на сайте ведомства. "Приносим искренние соболезнования родственникам погибших журналистов, а также выражаем солидарность с руководством и народом Ливана, подвергшегося очередной вооруженной агрессии", — добавила она.
https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html
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в мире, россия, ливан, израиль, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Ливан, Израиль, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов

МИД выразил соболезнования из-за гибели в Ливане журналистов при атаках Израиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, выражает солидарность с его руководством и народом в связи с гибелью журналистов из-за израильских ударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Ливане", — говорится в комментарии Захаровой о гибели ливанских журналистов из-за атак Израиля, опубликованном на сайте ведомства.
"Приносим искренние соболезнования родственникам погибших журналистов, а также выражаем солидарность с руководством и народом Ливана, подвергшегося очередной вооруженной агрессии", — добавила она.
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В миреРоссияЛиванИзраильМария ЗахароваОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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