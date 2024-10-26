https://ria.ru/20241026/mid-1980258180.html

МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов

МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов - РИА Новости, 26.10.2024

МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов

Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, выражает солидарность с его руководством и народом в связи с гибелью журналистов из-за израильских... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:58

2024-10-26T14:58

2024-10-26T14:58

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израиль

мария захарова

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, выражает солидарность с его руководством и народом в связи с гибелью журналистов из-за израильских ударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Ливане", — говорится в комментарии Захаровой о гибели ливанских журналистов из-за атак Израиля, опубликованном на сайте ведомства. "Приносим искренние соболезнования родственникам погибших журналистов, а также выражаем солидарность с руководством и народом Ливана, подвергшегося очередной вооруженной агрессии", — добавила она.

https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, ливан, израиль, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024