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Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро - РИА Новости, 26.10.2024
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15:03 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html
Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро
Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро - РИА Новости, 26.10.2024
Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро
В Московском метрополитене мужчина избил пассажирку и сбил ее с ног, выходя из вагона, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:03
2024-10-26T15:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Московском метрополитене мужчина избил пассажирку и сбил ее с ног, выходя из вагона, сообщила столичная прокуратура."Агрессивный мужчина, находясь в вагоне электропоезда, из хулиганских побуждений несколько раз ударил пассажирку руками, а когда выходил из вагона на станции метро "ВДНХ" нанес ей один удар ногой, от которого женщина упала", — говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь.Судимого ранее нападавшего доставили в правоохранительные органы для привлечения к ответственности по статье УК о побоях.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро

На ВДНХ мужчина ударил и повалил с ног пассажирку в метро

© Прокуратура МосквыНападение на пассажирку метро в Москве. Кадр видео
Нападение на пассажирку метро в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Прокуратура Москвы
Нападение на пассажирку метро в Москве. Кадр видео
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Московском метрополитене мужчина избил пассажирку и сбил ее с ног, выходя из вагона, сообщила столичная прокуратура.
"Агрессивный мужчина, находясь в вагоне электропоезда, из хулиганских побуждений несколько раз ударил пассажирку руками, а когда выходил из вагона на станции метро "ВДНХ" нанес ей один удар ногой, от которого женщина упала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Судимого ранее нападавшего доставили в правоохранительные органы для привлечения к ответственности по статье УК о побоях.
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