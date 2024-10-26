https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html

Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро

Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро - РИА Новости, 26.10.2024

Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро

В Московском метрополитене мужчина избил пассажирку и сбил ее с ног, выходя из вагона, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:03

2024-10-26T15:03

2024-10-26T15:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Московском метрополитене мужчина избил пассажирку и сбил ее с ног, выходя из вагона, сообщила столичная прокуратура."Агрессивный мужчина, находясь в вагоне электропоезда, из хулиганских побуждений несколько раз ударил пассажирку руками, а когда выходил из вагона на станции метро "ВДНХ" нанес ей один удар ногой, от которого женщина упала", — говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь.Судимого ранее нападавшего доставили в правоохранительные органы для привлечения к ответственности по статье УК о побоях.

https://ria.ru/20241025/mvd-1980123738.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва