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В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека - РИА Новости, 26.10.2024
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19:42 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/meksika-1980287816.html
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека - РИА Новости, 26.10.2024
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека
По меньшей мере 24 человека погибли и ещё 5 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в мексиканском штате Сакатекас, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:42
2024-10-26T19:42
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МЕХИКО, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли и ещё 5 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в мексиканском штате Сакатекас, сообщил губернатор Давид Монреаль. "Глубоко сожалею о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. К сожалению, обнаружены 24 погибших и 5 раненых. Я немедленно разобраться с этим несчастным случаем. К месту происшествия были мобилизованы все силовые и аварийно-спасательные подразделения", - написал Монреаль в своем блоге в соцсети Х. По информации местных СМИ, авария произошла на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, после чего упал с обрыва. Информации о личностях жертв и пострадавших не приводится.
https://ria.ru/20241026/dtp-1980254025.html
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в мире, авто, сакатекас, мексика, происшествия
В мире, Авто, Сакатекас, Мексика, Происшествия
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека

В Мексике в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 24 человека, пятеро ранены

© iStock.com / GummyBoneПолицейский автомобиль в Мексике
Полицейский автомобиль в Мексике - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© iStock.com / GummyBone
Полицейский автомобиль в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли и ещё 5 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в мексиканском штате Сакатекас, сообщил губернатор Давид Монреаль.
"Глубоко сожалею о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. К сожалению, обнаружены 24 погибших и 5 раненых. Я немедленно разобраться с этим несчастным случаем. К месту происшествия были мобилизованы все силовые и аварийно-спасательные подразделения", - написал Монреаль в своем блоге в соцсети Х.
По информации местных СМИ, авария произошла на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, после чего упал с обрыва. Информации о личностях жертв и пострадавших не приводится.
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