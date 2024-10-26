https://ria.ru/20241026/meksika-1980287816.html

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека - РИА Новости, 26.10.2024

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека погибли и ещё 5 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в мексиканском штате Сакатекас, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:42

2024-10-26T19:42

2024-10-26T19:42

в мире

авто

сакатекас

мексика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951745457_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_c8254406ff787359ae834c393b3f8f9c.jpg

МЕХИКО, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли и ещё 5 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в мексиканском штате Сакатекас, сообщил губернатор Давид Монреаль. "Глубоко сожалею о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. К сожалению, обнаружены 24 погибших и 5 раненых. Я немедленно разобраться с этим несчастным случаем. К месту происшествия были мобилизованы все силовые и аварийно-спасательные подразделения", - написал Монреаль в своем блоге в соцсети Х. По информации местных СМИ, авария произошла на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, после чего упал с обрыва. Информации о личностях жертв и пострадавших не приводится.

https://ria.ru/20241026/dtp-1980254025.html

сакатекас

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, сакатекас, мексика, происшествия