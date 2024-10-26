https://ria.ru/20241026/mchs-1980208316.html

МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту

МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту - РИА Новости, 26.10.2024

МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту

Вспыхнувшую в квартире или на даче открытую проводку можно закидать обычной землей из цветочных горшков, а при нахождении в воде нельзя пользоваться... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:29

2024-10-26T05:29

2024-10-26T05:29

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вспыхнувшую в квартире или на даче открытую проводку можно закидать обычной землей из цветочных горшков, а при нахождении в воде нельзя пользоваться электроприборами, предупреждает МЧС России. "Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или закидайте провод землей из цветочных горшков", - говорится в памятке "Что делать при возгорании проводки", размещенной на сайте министерства. Спасатели также рекомендуют тушить загоревшийся шнур электроприбора после отключения его от сети при помощи плотной тряпки. Ведомство, кроме того, не советует сушить одежду и белье рядом с открытым огнем и над плитой. "Держите подальше от плиты все, что может загореться или расплавиться – полотенца, пластиковые элементы кухонных приборов", - рекомендуется в памятке "Меры предосторожности на кухне". При приготовлении пищи нельзя надевать одежду с длинными рукавами и допускать детей к этому процессу. Следует также регулярно проверять техническое состояние газовой плиты. "Полы на кухне всегда должны быть сухими", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html

https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)