https://ria.ru/20241026/mchs-1980208316.html
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту - РИА Новости, 26.10.2024
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту
Вспыхнувшую в квартире или на даче открытую проводку можно закидать обычной землей из цветочных горшков, а при нахождении в воде нельзя пользоваться... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:29
2024-10-26T05:29
2024-10-26T05:29
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вспыхнувшую в квартире или на даче открытую проводку можно закидать обычной землей из цветочных горшков, а при нахождении в воде нельзя пользоваться электроприборами, предупреждает МЧС России. "Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или закидайте провод землей из цветочных горшков", - говорится в памятке "Что делать при возгорании проводки", размещенной на сайте министерства. Спасатели также рекомендуют тушить загоревшийся шнур электроприбора после отключения его от сети при помощи плотной тряпки. Ведомство, кроме того, не советует сушить одежду и белье рядом с открытым огнем и над плитой. "Держите подальше от плиты все, что может загореться или расплавиться – полотенца, пластиковые элементы кухонных приборов", - рекомендуется в памятке "Меры предосторожности на кухне". При приготовлении пищи нельзя надевать одежду с длинными рукавами и допускать детей к этому процессу. Следует также регулярно проверять техническое состояние газовой плиты. "Полы на кухне всегда должны быть сухими", - резюмирует МЧС России.
https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html
https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту
МЧС: загоревшуюся проводку можно закидать землей из цветочных горшков
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вспыхнувшую в квартире или на даче открытую проводку можно закидать обычной землей из цветочных горшков, а при нахождении в воде нельзя пользоваться электроприборами, предупреждает МЧС России.
"Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или закидайте провод землей из цветочных горшков", - говорится в памятке "Что делать при возгорании проводки", размещенной на сайте министерства.
Спасатели также рекомендуют тушить загоревшийся шнур электроприбора после отключения его от сети при помощи плотной тряпки.
Ведомство, кроме того, не советует сушить одежду и белье рядом с открытым огнем и над плитой.
"Держите подальше от плиты все, что может загореться или расплавиться – полотенца, пластиковые элементы кухонных приборов", - рекомендуется в памятке "Меры предосторожности на кухне".
При приготовлении пищи нельзя надевать одежду с длинными рукавами и допускать детей к этому процессу. Следует также регулярно проверять техническое состояние газовой плиты.
"Полы на кухне всегда должны быть сухими", - резюмирует МЧС России.