Рейтинг@Mail.ru
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:29 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/mchs-1980208316.html
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту - РИА Новости, 26.10.2024
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту
Вспыхнувшую в квартире или на даче открытую проводку можно закидать обычной землей из цветочных горшков, а при нахождении в воде нельзя пользоваться... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:29
2024-10-26T05:29
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977008746_18:0:1255:696_1920x0_80_0_0_8a6bd0d62f7425c46c4582710577818f.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вспыхнувшую в квартире или на даче открытую проводку можно закидать обычной землей из цветочных горшков, а при нахождении в воде нельзя пользоваться электроприборами, предупреждает МЧС России. "Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или закидайте провод землей из цветочных горшков", - говорится в памятке "Что делать при возгорании проводки", размещенной на сайте министерства. Спасатели также рекомендуют тушить загоревшийся шнур электроприбора после отключения его от сети при помощи плотной тряпки. Ведомство, кроме того, не советует сушить одежду и белье рядом с открытым огнем и над плитой. "Держите подальше от плиты все, что может загореться или расплавиться – полотенца, пластиковые элементы кухонных приборов", - рекомендуется в памятке "Меры предосторожности на кухне". При приготовлении пищи нельзя надевать одежду с длинными рукавами и допускать детей к этому процессу. Следует также регулярно проверять техническое состояние газовой плиты. "Полы на кухне всегда должны быть сухими", - резюмирует МЧС России.
https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html
https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977008746_173:0:1101:696_1920x0_80_0_0_990a210a6f5f39c57e8d2c8c25696952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС озвучило главные опасности, подстерегающие в быту

МЧС: загоревшуюся проводку можно закидать землей из цветочных горшков

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вспыхнувшую в квартире или на даче открытую проводку можно закидать обычной землей из цветочных горшков, а при нахождении в воде нельзя пользоваться электроприборами, предупреждает МЧС России.
"Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или закидайте провод землей из цветочных горшков", - говорится в памятке "Что делать при возгорании проводки", размещенной на сайте министерства.
Тушение пожара на складе в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами
24 апреля, 02:49
Спасатели также рекомендуют тушить загоревшийся шнур электроприбора после отключения его от сети при помощи плотной тряпки.
Ведомство, кроме того, не советует сушить одежду и белье рядом с открытым огнем и над плитой.
"Держите подальше от плиты все, что может загореться или расплавиться – полотенца, пластиковые элементы кухонных приборов", - рекомендуется в памятке "Меры предосторожности на кухне".
При приготовлении пищи нельзя надевать одежду с длинными рукавами и допускать детей к этому процессу. Следует также регулярно проверять техническое состояние газовой плиты.
"Полы на кухне всегда должны быть сухими", - резюмирует МЧС России.
Газовый баллон - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
МЧС назвало ключевые запреты для бытовых баллонов с газом
Вчера, 02:52
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала