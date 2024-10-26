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"С утешительным призом". В США заметили странную деталь в шагах Зеленского - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:41 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/makgregor-1980205551.html
"С утешительным призом". В США заметили странную деталь в шагах Зеленского
"С утешительным призом". В США заметили странную деталь в шагах Зеленского - РИА Новости, 26.10.2024
"С утешительным призом". В США заметили странную деталь в шагах Зеленского
Новый пакет помощи США Украине предназначен для продления жизни режиму Владимира Зеленского, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:41
2024-10-26T04:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
ллойд остин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новый пакет помощи США Украине предназначен для продления жизни режиму Владимира Зеленского, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена.В понедельник глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов."Не уверен, что режим Зеленского продержится слишком долго, но этот пакет (военной помощи — Прим. ред.) был предназначен для того, чтобы сохранить им жизнь", — рассказал офицер.По его словам, текущее положение на Украине напоминает ситуацию в годы войны во Вьетнаме, когда Соединенные Штаты до последнего обещали поддерживать Южный Вьетнам, при этом нынешнее выделение военной помощи Украине имеет чисто символический характер без каких-либо серьезных намерений."Зеленский ушел с утешительным призом в несколько сотен миллионов долларов &lt;...&gt;, которые будут выплачиваться генералам и политикам &lt;...&gt; из украинского парламента", — отметил эксперт.В четверг СМИ сообщили о намерении Зеленского разработать до конца года еще один план действий после провала с предыдущим "планом победы".Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Тем не менее, ни на Западе, ни даже на Украине представленный документ не вызвал интереса. Так, посол США при НАТО Джулианна Смит прямым текстом заявила, что никаких перспектив приглашения Украины в альянс в краткосрочной перспективе не наблюдается, а на Украине даже на флагманских пропагандистских ресурсах наиболее сдержанные комментарии выглядели как оскорбления в адрес главы киевского режима.
https://ria.ru/20241026/briks-1980200688.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Ллойд Остин
"С утешительным призом". В США заметили странную деталь в шагах Зеленского

Макгрегор: новый пакет помощи США нужен для спасения режима Зеленского

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новый пакет помощи США Украине предназначен для продления жизни режиму Владимира Зеленского, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена.
В понедельник глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов.
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"Не уверен, что режим Зеленского продержится слишком долго, но этот пакет (военной помощи — Прим. ред.) был предназначен для того, чтобы сохранить им жизнь", — рассказал офицер.
По его словам, текущее положение на Украине напоминает ситуацию в годы войны во Вьетнаме, когда Соединенные Штаты до последнего обещали поддерживать Южный Вьетнам, при этом нынешнее выделение военной помощи Украине имеет чисто символический характер без каких-либо серьезных намерений.
«
"Зеленский ушел с утешительным призом в несколько сотен миллионов долларов <...>, которые будут выплачиваться генералам и политикам <...> из украинского парламента", — отметил эксперт.
В четверг СМИ сообщили о намерении Зеленского разработать до конца года еще один план действий после провала с предыдущим "планом победы".
Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Тем не менее, ни на Западе, ни даже на Украине представленный документ не вызвал интереса. Так, посол США при НАТО Джулианна Смит прямым текстом заявила, что никаких перспектив приглашения Украины в альянс в краткосрочной перспективе не наблюдается, а на Украине даже на флагманских пропагандистских ресурсах наиболее сдержанные комментарии выглядели как оскорбления в адрес главы киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийЛлойд Остин
 
 
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