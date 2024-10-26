https://ria.ru/20241026/lipetskaya-1980253150.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 26.10.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:14
2024-10-26T14:14
2024-10-26T14:24
специальная военная операция на украине
липецкая область
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности