https://ria.ru/20241026/lipetsk-1980260508.html
В Липецке сообщили о сбитых украинских беспилотниках
В Липецке сообщили о сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 26.10.2024
В Липецке сообщили о сбитых украинских беспилотниках
ПВО работает на всей территории Липецка и Липецком МО, есть сбитые беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:21
2024-10-26T15:21
2024-10-26T15:33
специальная военная операция на украине
липецк
игорь артамонов
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ПВО работает на всей территории Липецка и Липецком МО, есть сбитые беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов."В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб", - написал он в своем Telegram-канале.Также Артамонов добавил, что до отмены красного уровня опасности, в соответствии с алгоритмом действий, приостановлено движение общественного транспорта в Липецке. Губернатор призвал жителей регина пройти в безопасное место и не оставаться на остановках общественного транспорта.
https://ria.ru/20241026/bpla-1980254158.html
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липецк, игорь артамонов, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Игорь Артамонов, Россия
В Липецке сообщили о сбитых украинских беспилотниках
Губернатор Артамонов: в Липецке и Липецком МО работают ПВО, есть сбитые БПЛА