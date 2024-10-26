https://ria.ru/20241026/lipetsk-1980260508.html

В Липецке сообщили о сбитых украинских беспилотниках

В Липецке сообщили о сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 26.10.2024

В Липецке сообщили о сбитых украинских беспилотниках

ПВО работает на всей территории Липецка и Липецком МО, есть сбитые беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:21

2024-10-26T15:21

2024-10-26T15:33

специальная военная операция на украине

липецк

игорь артамонов

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ПВО работает на всей территории Липецка и Липецком МО, есть сбитые беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов."В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб", - написал он в своем Telegram-канале.Также Артамонов добавил, что до отмены красного уровня опасности, в соответствии с алгоритмом действий, приостановлено движение общественного транспорта в Липецке. Губернатор призвал жителей регина пройти в безопасное место и не оставаться на остановках общественного транспорта.

https://ria.ru/20241026/bpla-1980254158.html

липецк

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липецк, игорь артамонов, россия