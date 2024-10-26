https://ria.ru/20241026/lavrov-1980262165.html

Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 26.10.2024

Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, перенесен на более поздний срок, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:39

2024-10-26T15:39

2024-10-26T15:39

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, перенесен на более поздний срок, заявили в МИД РФ. "В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по итогам телефонного разговора российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым. В ведомстве отметили, что стороны в ходе общения подтвердили намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава МИД РФ Лавров с 28 по 29 октября посетит с рабочим визитом Узбекистан, где он будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны.

https://ria.ru/20241025/mid-1979937895.html

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россия, узбекистан, ташкент, сергей лавров, мария захарова, шавкат мирзиеев, в мире