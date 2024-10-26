https://ria.ru/20241026/lavrov-1980262165.html
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 26.10.2024
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, перенесен на более поздний срок, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:39
2024-10-26T15:39
2024-10-26T15:39
россия
узбекистан
ташкент
сергей лавров
мария захарова
шавкат мирзиеев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, перенесен на более поздний срок, заявили в МИД РФ. "В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по итогам телефонного разговора российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым. В ведомстве отметили, что стороны в ходе общения подтвердили намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава МИД РФ Лавров с 28 по 29 октября посетит с рабочим визитом Узбекистан, где он будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны.
https://ria.ru/20241025/mid-1979937895.html
https://ria.ru/20241024/lavrov-1979743641.html
россия
узбекистан
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_e371a96844183f7b015615acdbb65cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, ташкент, сергей лавров, мария захарова, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Ташкент, Сергей Лавров, Мария Захарова, Шавкат Мирзиеев, В мире
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
Визит главы МИД России Лаврова в Узбекистан перенесен на более поздний срок