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Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 26.10.2024
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15:39 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/lavrov-1980262165.html
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 26.10.2024
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, перенесен на более поздний срок, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:39
2024-10-26T15:39
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узбекистан
ташкент
сергей лавров
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, перенесен на более поздний срок, заявили в МИД РФ. "В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по итогам телефонного разговора российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым. В ведомстве отметили, что стороны в ходе общения подтвердили намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава МИД РФ Лавров с 28 по 29 октября посетит с рабочим визитом Узбекистан, где он будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны.
https://ria.ru/20241025/mid-1979937895.html
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россия, узбекистан, ташкент, сергей лавров, мария захарова, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Ташкент, Сергей Лавров, Мария Захарова, Шавкат Мирзиеев, В мире
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

Визит главы МИД России Лаврова в Узбекистан перенесен на более поздний срок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, перенесен на более поздний срок, заявили в МИД РФ.
"В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по итогам телефонного разговора российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
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В ведомстве отметили, что стороны в ходе общения подтвердили намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что глава МИД РФ Лавров с 28 по 29 октября посетит с рабочим визитом Узбекистан, где он будет принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны.
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