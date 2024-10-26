В Перми госпитализировали упитанного кота Крошика
В Перми госпитализировали кота Крошика после того, как он начал задыхаться
Кот Крошик перед взвешиванием. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Пермского упитанного кота Крошика госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он начал задыхаться, питомец находится в ветклинике в кислородной камере, сообщили в приюте "Матроскин".
Четырнадцатилетний кот с лишним весом был найден волонтерами в подвале больницы в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов. Представители приюта отвезли животное в реабилитационный центр, Крошику "прописали" диету и физические упражнения. Изначально из-за большого слоя жира ему не могли сделать УЗИ. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма. Он стал самостоятельно передвигаться по помещению, запрыгивать на пуфики и диван. Сотрудники приюта в конце октября пояснили, что ситуация с ожирением оставила "огромный отпечаток на здоровье" Крошика.
"Прямо сейчас Крошик в больнице. Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере. Состояние Крошика стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после УЗИ у кота обнаружились проблемы с печенью, желчным пузырём, почками и мочевым пузырём. Кроме того, у Крошика подозревают наличие новообразования.
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