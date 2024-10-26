https://ria.ru/20241026/kroshik-1980280173.html

В Перми госпитализировали упитанного кота Крошика

В Перми госпитализировали упитанного кота Крошика - РИА Новости, 26.10.2024

В Перми госпитализировали упитанного кота Крошика

Пермского упитанного кота Крошика госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он начал задыхаться, питомец находится в ветклинике в кислородной... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:31

2024-10-26T18:31

2024-10-26T18:31

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россия

происшествия

кот крошик

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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Пермского упитанного кота Крошика госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он начал задыхаться, питомец находится в ветклинике в кислородной камере, сообщили в приюте "Матроскин". Четырнадцатилетний кот с лишним весом был найден волонтерами в подвале больницы в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов. Представители приюта отвезли животное в реабилитационный центр, Крошику "прописали" диету и физические упражнения. Изначально из-за большого слоя жира ему не могли сделать УЗИ. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма. Он стал самостоятельно передвигаться по помещению, запрыгивать на пуфики и диван. Сотрудники приюта в конце октября пояснили, что ситуация с ожирением оставила "огромный отпечаток на здоровье" Крошика. "Прямо сейчас Крошик в больнице. Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере. Состояние Крошика стабильно тяжелое", - говорится в сообщении. Уточняется, что после УЗИ у кота обнаружились проблемы с печенью, желчным пузырём, почками и мочевым пузырём. Кроме того, у Крошика подозревают наличие новообразования.

https://ria.ru/20241007/kroshik-1976829436.html

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пермь, россия, происшествия, кот крошик