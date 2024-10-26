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В ЕК рассказали о механизме погашения кредита Украине от G7 - РИА Новости, 26.10.2024
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15:11 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/kredit-1980259476.html
В ЕК рассказали о механизме погашения кредита Украине от G7
В ЕК рассказали о механизме погашения кредита Украине от G7 - РИА Новости, 26.10.2024
В ЕК рассказали о механизме погашения кредита Украине от G7
Кредит Украине от государств "большой семерки" стал возможен после создания в ЕС специального механизма для его погашения за счет доходов от вложения... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:11
2024-10-26T15:11
россия
украина
киев
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
g7
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Кредит Украине от государств "большой семерки" стал возможен после создания в ЕС специального механизма для его погашения за счет доходов от вложения замороженных суверенных активов России и добровольных взносов государств, говорится в опубликованном в субботу заявлении Еврокомиссии. "Достижению договоренности между Евросоюзом и партнерами по "большой семерке" о совместном предоставлении кредитов на 45 миллиардов евро способствовало создание в ЕС механизма сотрудничества по кредиту для Украины", - говорится в документе. Ранее в субботу главы минфинов G7 заявили, что кредиты Киеву в рамках почти $50 миллиардов (45 миллиардов евро) будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Как пояснили в Еврокомиссии, механизм сотрудничества по кредиту для Украины будет аккумулировать так называемые непредвиденные доходы от инвестирования замороженных в Европе и других регионах суверенных активов России, а также добровольные взносы стран ЕС и других государств. Затем эти средства будут направлены для погашения основной части кредита и процентов. Ранее в ЕК сообщали, что погашение кредита рассчитано на 45 лет. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита, однако это решение блокирует Венгрия.
https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России, В мире
В ЕК рассказали о механизме погашения кредита Украине от G7

ЕК: в ЕС создали механизм для погашения кредита Украине за счет активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Кредит Украине от государств "большой семерки" стал возможен после создания в ЕС специального механизма для его погашения за счет доходов от вложения замороженных суверенных активов России и добровольных взносов государств, говорится в опубликованном в субботу заявлении Еврокомиссии.
"Достижению договоренности между Евросоюзом и партнерами по "большой семерке" о совместном предоставлении кредитов на 45 миллиардов евро способствовало создание в ЕС механизма сотрудничества по кредиту для Украины", - говорится в документе.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Украине дадут кредит, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО, заявила Захарова
Вчера, 11:56
Ранее в субботу главы минфинов G7 заявили, что кредиты Киеву в рамках почти $50 миллиардов (45 миллиардов евро) будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.
Как пояснили в Еврокомиссии, механизм сотрудничества по кредиту для Украины будет аккумулировать так называемые непредвиденные доходы от инвестирования замороженных в Европе и других регионах суверенных активов России, а также добровольные взносы стран ЕС и других государств. Затем эти средства будут направлены для погашения основной части кредита и процентов.
Ранее в ЕК сообщали, что погашение кредита рассчитано на 45 лет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Байден обсудит с Шольцем кредит Украине
18 октября, 14:00
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита, однако это решение блокирует Венгрия.
У здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 миллиардов евро
22 октября, 13:53
 
РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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