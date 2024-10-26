В ЕК рассказали о механизме погашения кредита Украине от G7
ЕК: в ЕС создали механизм для погашения кредита Украине за счет активов России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Кредит Украине от государств "большой семерки" стал возможен после создания в ЕС специального механизма для его погашения за счет доходов от вложения замороженных суверенных активов России и добровольных взносов государств, говорится в опубликованном в субботу заявлении Еврокомиссии.
"Достижению договоренности между Евросоюзом и партнерами по "большой семерке" о совместном предоставлении кредитов на 45 миллиардов евро способствовало создание в ЕС механизма сотрудничества по кредиту для Украины", - говорится в документе.
Ранее в субботу главы минфинов G7 заявили, что кредиты Киеву в рамках почти $50 миллиардов (45 миллиардов евро) будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.
Как пояснили в Еврокомиссии, механизм сотрудничества по кредиту для Украины будет аккумулировать так называемые непредвиденные доходы от инвестирования замороженных в Европе и других регионах суверенных активов России, а также добровольные взносы стран ЕС и других государств. Затем эти средства будут направлены для погашения основной части кредита и процентов.
Ранее в ЕК сообщали, что погашение кредита рассчитано на 45 лет.
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В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита, однако это решение блокирует Венгрия.
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