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Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 26.10.2024
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14:06 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/kontrataki-1980252650.html
Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье
Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 26.10.2024
Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье
Подразделения российской группировки "Север" отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:06
2024-10-26T14:06
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
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россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье

ВСУ потеряли до 30 военных при четырех неудачных контратаках в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
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