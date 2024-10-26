Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье
ВСУ потеряли до 30 военных при четырех неудачных контратаках в Курской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
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