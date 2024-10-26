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Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье

Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 26.10.2024

Российские ВС отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье

Подразделения российской группировки "Север" отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:06

2024-10-26T14:06

2024-10-26T14:06

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 30 человек, семеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, безопасность