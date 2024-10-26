https://ria.ru/20241026/kndr-1980209966.html

МИД КНДР назвал США главным виновником обострения на Корейском полуострове

МИД КНДР назвал США главным виновником обострения на Корейском полуострове - РИА Новости, 26.10.2024

МИД КНДР назвал США главным виновником обострения на Корейском полуострове

МИД КНДР осудил многочисленные военные учения США и их союзников в районе Корейского полуострова и назвал Вашингтон главным виновником, "зачинщиком" обострения... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:02

2024-10-26T06:02

2024-10-26T06:02

в мире

сша

южная корея

корейский полуостров

джордж вашингтон

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СЕУЛ, 26 окт - РИА Новости. МИД КНДР осудил многочисленные военные учения США и их союзников в районе Корейского полуострова и назвал Вашингтон главным виновником, "зачинщиком" обострения обстановки в регионе, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "США будут нести полную ответственность за подталкивание ситуации на Корейском полуострове к неконтролируемой обстановке", - говорится в заявлении начальника отдела по внешней политике МИД КНДР. МИД осудил проведение США и Южной Кореей учений ВВС Freedom Flag с участием Австралии. Отмечается, что эти учения проходят в сочетании с объединенными воздушными учениями Vigilant Defence, США и Южная Корея заявили, что в ходе этих учений впервые будут отрабатывать способность к ведению комплексной операции с использованием истребителей и беспилотников, а также к проникновению с воздуха на позицию противника. "Военные учения США и РК, наступательный и агрессивный характер которых является более ярким по масштабу, содержанию и характеру, представляют собой весьма опасную военную провокацию, которая нацелена на нанесение превентивного и внезапного удара по КНДР", - поясняет МИД Северной Кореи. Ведомство добавило, что США развертывают вместе с Южной Кореей и Японией и другие учения, а также еще более обострили военную напряженность, отправив на Корейский полуостров для участия в учениях в начале октября ударную группу сверхкрупного атомного авианосца CVN-73 "Джордж Вашингтон" (George Washington) типа "Нимитц" (Nimitz). "Мы признаем враждебные акты США, которые, несмотря на нынешнюю военно-политическую напряженность на Корейском полуострове, чреватую опасностью взрыва, цепляются за безумные военные демонстрации вместе с союзниками, очевидной угрозой безопасности в регионе, серьезной провокацией и решительно осуждаем это", - заявляет МИД КНДР. В заявлении говорится, что США не смогут скрыть свою "преступную сущность" какими-либо оправданиями, и все такие действия будут зафиксированы, будут "сведены счеты". МИД КНДР напомнил, что Южная Корея при "военном содействии" союзника совершила незаконную серьезную провокацию, открыто отправив "военное наступательное средство" на территорию суверенного государства. А США также "покровительственно" назвали разбрасывание политических агитационных листовок Южной Кореи на территории КНДР проявлением "свободы волеизъявления". Ранее МИД КНДР заявлял, что Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном, 3, 9 и 10 октября, для распространения листовок, и назвал этот шаг военной провокацией и нарушением своего суверенитета. "Если на Корейском полуострове сложится ситуация, которой никто не желает, то полную ответственность за это будут нести США, являющиеся главными виновником, зачинщиком обострения обстановки в регионе", - подытожили в ведомстве.

https://ria.ru/20240630/kndr-1956399535.html

https://ria.ru/20240513/kndr-1945517865.html

https://ria.ru/20240908/kndr-1971352568.html

сша

южная корея

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, джордж вашингтон