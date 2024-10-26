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В Киеве сожгли автомобиль военного - РИА Новости, 26.10.2024
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14:48 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/kiev-1980256921.html
В Киеве сожгли автомобиль военного
В Киеве сожгли автомобиль военного - РИА Новости, 26.10.2024
В Киеве сожгли автомобиль военного
Очередной автомобиль ВСУ сожгли в ночь на субботу в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:48
2024-10-26T14:48
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Очередной автомобиль ВСУ сожгли в ночь на субботу в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Этой ночью в Киеве снова подожгли машину военного", - говорится в сообщении. Публикуются фото сгоревшего внедорожника в защитной окраске. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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4.7
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в мире, киев, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Киеве сожгли автомобиль военного

"Страна.ua": в Киеве подожгли очередной автомобиль ВСУ

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Очередной автомобиль ВСУ сожгли в ночь на субботу в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Этой ночью в Киеве снова подожгли машину военного", - говорится в сообщении.
Публикуются фото сгоревшего внедорожника в защитной окраске.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
На Украине сообщили о поджогах более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
14 сентября, 10:36
 
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