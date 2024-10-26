https://ria.ru/20241026/kiev-1980256921.html

В Киеве сожгли автомобиль военного

В Киеве сожгли автомобиль военного - РИА Новости, 26.10.2024

В Киеве сожгли автомобиль военного

Очередной автомобиль ВСУ сожгли в ночь на субботу в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:48

2024-10-26T14:48

2024-10-26T14:48

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Очередной автомобиль ВСУ сожгли в ночь на субботу в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Этой ночью в Киеве снова подожгли машину военного", - говорится в сообщении. Публикуются фото сгоревшего внедорожника в защитной окраске. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663187.html

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, вооруженные силы украины, страна.ua