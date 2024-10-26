В Киеве сожгли автомобиль военного
"Страна.ua": в Киеве подожгли очередной автомобиль ВСУ
© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Очередной автомобиль ВСУ сожгли в ночь на субботу в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Этой ночью в Киеве снова подожгли машину военного", - говорится в сообщении.
Публикуются фото сгоревшего внедорожника в защитной окраске.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине сообщили о поджогах более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
14 сентября, 10:36