https://ria.ru/20241026/kiev-1980235084.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве и Киевской области, а также четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:14

2024-10-26T11:14

2024-10-26T11:14

в мире

киев

украина

киевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве и Киевской области, а также четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в утром в субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также девяти других областях Украины. Также тревога несколько раз объявлялась в ночь на субботу. Согласно данным ресурса на 10.57 мск, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях Украины.

https://ria.ru/20240321/trevoga-1934591110.html

киев

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, киевская область