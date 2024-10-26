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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024
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11:14 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/kiev-1980235084.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве и Киевской области, а также четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:14
2024-10-26T11:14
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве и Киевской области, а также четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в утром в субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также девяти других областях Украины. Также тревога несколько раз объявлялась в ночь на субботу. Согласно данным ресурса на 10.57 мск, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях Украины.
https://ria.ru/20240321/trevoga-1934591110.html
киев
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в мире, киев, украина, киевская область
В мире, Киев, Украина, Киевская область
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве и Киевской области, а также четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в утром в субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также девяти других областях Украины. Также тревога несколько раз объявлялась в ночь на субботу.
Согласно данным ресурса на 10.57 мск, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях Украины.
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