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Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах

Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах - РИА Новости, 26.10.2024

Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:13

2024-10-26T16:13

2024-10-26T16:13

общество

владимирская область

россия

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РЯЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации в минувшую пятницу. В документ "Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" внесен дополнительный пункт: "Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)".

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общество, владимирская область, россия