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Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах - РИА Новости, 26.10.2024
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16:13 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/khidzhab-1980265831.html
Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах
Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах - РИА Новости, 26.10.2024
Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:13
2024-10-26T16:13
общество
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации в минувшую пятницу. В документ "Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" внесен дополнительный пункт: "Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)".
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общество, владимирская область, россия
Общество, Владимирская область, Россия
Во Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов в школах

Во Владимирской области школьникам запретили носить хиджабы и никабы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Женщина в никабе . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа.
Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации в минувшую пятницу.
В документ "Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" внесен дополнительный пункт: "Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)".
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