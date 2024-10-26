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"Хезболла" призвала жителей 20 поселений в Израиле покинуть дома
"Хезболла" призвала жителей 20 поселений в Израиле покинуть дома - РИА Новости, 26.10.2024
"Хезболла" призвала жителей 20 поселений в Израиле покинуть дома
Ливанское движение "Хезболлах" призвало жителей более 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома, обозначив территории законной целью, сообщается в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:26
2024-10-26T21:26
2024-10-26T21:26
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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" призвало жителей более 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома, обозначив территории законной целью, сообщается в опубликованном пресс-службой видео в субботу. "Обращение к жителям упомянутых поселений. От вас требуется немедленно эвакуироваться. Ваши поселения превратились в места концентрации вражеских вооруженных сил, которые атакуют Ливан. В связи этим все поселения становятся законными целями для воздушных и ракетных сил исламского сопротивления", - написано в заявлении. С начала субботы движение "Хезболлах" заявило о двадцати военных операциях против армии Израиля, в том числе были атакованы места скопления живой силы на приграничной территории, а также военная база ВВС в пригороде Тель-Авива и база израильской разведки в городе Цфат на севере Израиля.
https://ria.ru/20241026/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" призвала жителей 20 поселений в Израиле покинуть дома
"Хезболла" призвала жителей 20 поселений на севере Израиля покинуть свои дома