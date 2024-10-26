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"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива - РИА Новости, 26.10.2024
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12:21 26.10.2024 (обновлено: 12:37 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/khezbolla-1980240433.html
"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива
"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива - РИА Новости, 26.10.2024
"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива
Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:21
2024-10-26T12:37
в мире
израиль
тель-авив
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу."Бойцы исламского сопротивления нанесли удары группой беспилотников по базе ВВС Тель-Ноф на юге Тель-Авива", - написано в заявлении.Согласно заявлению, атакованные цели поражены.Ранее бойцы ливанского сопротивления атаковали серией ракет поселение Кирьят-Шмона на севере Израиля и место скопления израильский военных в районе ливанского пограничного поселения Айта Шааб.В пятницу "Хезболлах" заявило о проведении 48 боевых операции против Израиля за сутки.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241026/iran-1980238998.html
https://ria.ru/20241024/izrail-1979831214.html
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в мире, израиль, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива

"Хезболла" атаковала беспилотниками базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские пожарные
Израильские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские пожарные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли удары группой беспилотников по базе ВВС Тель-Ноф на юге Тель-Авива", - написано в заявлении.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
МИД Ирана прокомментировал атаку Израиля
Вчера, 12:06
Согласно заявлению, атакованные цели поражены.
Ранее бойцы ливанского сопротивления атаковали серией ракет поселение Кирьят-Шмона на севере Израиля и место скопления израильский военных в районе ливанского пограничного поселения Айта Шааб.
В пятницу "Хезболлах" заявило о проведении 48 боевых операции против Израиля за сутки.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израильский флаг на вышке на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ЦАХАЛ заявила о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана
24 октября, 15:42
 
В миреИзраильТель-АвивХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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