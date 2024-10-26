https://ria.ru/20241026/khezbolla-1980240433.html

"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива

"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива - РИА Новости, 26.10.2024

"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива

Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:21

2024-10-26T12:21

2024-10-26T12:37

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тель-авив

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу."Бойцы исламского сопротивления нанесли удары группой беспилотников по базе ВВС Тель-Ноф на юге Тель-Авива", - написано в заявлении.Согласно заявлению, атакованные цели поражены.Ранее бойцы ливанского сопротивления атаковали серией ракет поселение Кирьят-Шмона на севере Израиля и место скопления израильский военных в районе ливанского пограничного поселения Айта Шааб.В пятницу "Хезболлах" заявило о проведении 48 боевых операции против Израиля за сутки.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241026/iran-1980238998.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024