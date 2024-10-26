"Хезболла" атаковала базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива
"Хезболла" атаковала беспилотниками базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские пожарные
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские пожарные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками базу ВВС Израиля на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли удары группой беспилотников по базе ВВС Тель-Ноф на юге Тель-Авива", - написано в заявлении.
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Согласно заявлению, атакованные цели поражены.
Ранее бойцы ливанского сопротивления атаковали серией ракет поселение Кирьят-Шмона на севере Израиля и место скопления израильский военных в районе ливанского пограничного поселения Айта Шааб.
В пятницу "Хезболлах" заявило о проведении 48 боевых операции против Израиля за сутки.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.