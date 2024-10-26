https://ria.ru/20241026/khezbolla-1980195881.html
"Хезболла" заявила о 48 боевых операциях против Израиля за сутки
"Хезболла" заявила о 48 боевых операциях против Израиля за сутки - РИА Новости, 26.10.2024
"Хезболла" заявила о 48 боевых операциях против Израиля за сутки
Ливанское движение "Хезболлах" заявило о 48 боевых операциях против израильской армии Израиля, включая нанесение ударов по поселениям на севере Израиля. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T00:54
2024-10-26T00:54
2024-10-26T00:54
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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о 48 боевых операциях против израильской армии Израиля, включая нанесение ударов по поселениям на севере Израиля. В пятницу ливанское сопротивление нанесло рекордное число ударов за сутки с начала военного противостояния с октября прошлого года. "Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по месту скопления вражеской живой силы в поселении Кирьят-Шмона", - написано в одном из последних заявлений пресс-службы движения в пятницу. Также в течение дня были атакованы ракетами места скопления израильских военных на высотах Кфаршуба, в поселениях Маскафаан, Кфарджельади, Манара, в ливанском приграничье - Кфаркила и Хула. "Трижды по израильским военным на востоке поселения Маркаба были атакованы места скопления вражеских сил", - отмечается в одном из заявлений. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль с 1 октября этого года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241025/izrail-1980136871.html
https://ria.ru/20241023/udar-1979477781.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, москва, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о 48 боевых операциях против Израиля за сутки
"Хезболла" заявила о 48 боевых операциях против Израиля, включая удары
БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о 48 боевых операциях против израильской армии Израиля, включая нанесение ударов по поселениям на севере Израиля.
В пятницу ливанское сопротивление нанесло рекордное число ударов за сутки с начала военного противостояния с октября прошлого года.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по месту скопления вражеской живой силы в поселении Кирьят-Шмона", - написано в одном из последних заявлений пресс-службы движения в пятницу.
Также в течение дня были атакованы ракетами места скопления израильских военных на высотах Кфаршуба, в поселениях Маскафаан, Кфарджельади, Манара, в ливанском приграничье - Кфаркила и Хула.
"Трижды по израильским военным на востоке поселения Маркаба были атакованы места скопления вражеских сил", - отмечается в одном из заявлений.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Израиль с 1 октября этого года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана
и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.