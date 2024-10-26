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В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
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18:08 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/kharkov-1980278133.html
В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста, пишут СМИ
В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста, пишут СМИ
Сотрудники военкомата в Харькове на Украине пытались силой мобилизовать таксиста, однако тому удалось вырваться, сообщает в субботу издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:08
2024-10-26T18:08
в мире
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украина
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине пытались силой мобилизовать таксиста, однако тому удалось вырваться, сообщает в субботу издание "Страна.ua". "Попытка мобилизации таксиста в Харькове. Когда военкомов начали снимать на видео, они отпустили мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание опубликовало кадры, на которых видно, как люди в военной форме пытаются силой затолкать в микроавтобус мужчину, тот зовет на помощь. Затем к ним подходит человек, который снимает происходящее на камеру, после чего сотрудники военкомата бросают таксиста на землю, садятся в автобус и быстро уезжают. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, говорилось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241026/podpole-1980206201.html
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977862881.html
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в мире, харьков, украина, киев, происшествия
В мире, Харьков, Украина, Киев, Происшествия
В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста, пишут СМИ

Страна.ua: сотрудники военкомата в Харькове пытались силой мобилизовать таксиста

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине пытались силой мобилизовать таксиста, однако тому удалось вырваться, сообщает в субботу издание "Страна.ua".
"Попытка мобилизации таксиста в Харькове. Когда военкомов начали снимать на видео, они отпустили мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье
Вчера, 04:51
Издание опубликовало кадры, на которых видно, как люди в военной форме пытаются силой затолкать в микроавтобус мужчину, тот зовет на помощь. Затем к ним подходит человек, который снимает происходящее на камеру, после чего сотрудники военкомата бросают таксиста на землю, садятся в автобус и быстро уезжают.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, говорилось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста на Украине - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Киевской области военкомы устроили облаву на мужчин после концерта
13 октября, 22:58
 
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