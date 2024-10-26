https://ria.ru/20241026/kharkov-1980278133.html

В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста, пишут СМИ

В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста, пишут СМИ

Сотрудники военкомата в Харькове на Украине пытались силой мобилизовать таксиста, однако тому удалось вырваться, сообщает в субботу издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:08

2024-10-26T18:08

2024-10-26T18:08

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине пытались силой мобилизовать таксиста, однако тому удалось вырваться, сообщает в субботу издание "Страна.ua". "Попытка мобилизации таксиста в Харькове. Когда военкомов начали снимать на видео, они отпустили мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание опубликовало кадры, на которых видно, как люди в военной форме пытаются силой затолкать в микроавтобус мужчину, тот зовет на помощь. Затем к ним подходит человек, который снимает происходящее на камеру, после чего сотрудники военкомата бросают таксиста на землю, садятся в автобус и быстро уезжают. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, говорилось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241026/podpole-1980206201.html

https://ria.ru/20241013/ukraina-1977862881.html

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