https://ria.ru/20241026/khabarovsk-1980198581.html

В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы

В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы - РИА Новости, 26.10.2024

В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы

Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась, пожар локализован на 500 "квадратах", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T01:52

2024-10-26T01:52

2024-10-26T01:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась, пожар локализован на 500 "квадратах", сообщила пресс-служба МЧС России."В Хабаровске сотрудники МЧС России локализовали пожар на 500 квадратах. Частично обрушилась крыша. Это осложняет тушение", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что при пожаре в трехэтажной гостинице были спасены пять человек, троих госпитализировали.

https://ria.ru/20241017/metropol--1978498301.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия, россия