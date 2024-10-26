https://ria.ru/20241026/khabarovsk-1980198581.html
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы - РИА Новости, 26.10.2024
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы
Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась, пожар локализован на 500 "квадратах", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:52
2024-10-26T01:52
2024-10-26T01:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась, пожар локализован на 500 "квадратах", сообщила пресс-служба МЧС России."В Хабаровске сотрудники МЧС России локализовали пожар на 500 квадратах. Частично обрушилась крыша. Это осложняет тушение", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что при пожаре в трехэтажной гостинице были спасены пять человек, троих госпитализировали.
https://ria.ru/20241017/metropol--1978498301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хабаровск, Происшествия, Россия
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы, пожар локализовали