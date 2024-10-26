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В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы - РИА Новости, 26.10.2024
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01:52 26.10.2024 (обновлено: 01:57 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/khabarovsk-1980198581.html
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы - РИА Новости, 26.10.2024
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы
Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась, пожар локализован на 500 "квадратах", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:52
2024-10-26T01:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась, пожар локализован на 500 "квадратах", сообщила пресс-служба МЧС России."В Хабаровске сотрудники МЧС России локализовали пожар на 500 квадратах. Частично обрушилась крыша. Это осложняет тушение", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что при пожаре в трехэтажной гостинице были спасены пять человек, троих госпитализировали.
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хабаровск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хабаровск, Происшествия, Россия
В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы

В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы, пожар локализовали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Работа пожарных. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась, пожар локализован на 500 "квадратах", сообщила пресс-служба МЧС России.
"В Хабаровске сотрудники МЧС России локализовали пожар на 500 квадратах. Частично обрушилась крыша. Это осложняет тушение", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что при пожаре в трехэтажной гостинице были спасены пять человек, троих госпитализировали.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскПроисшествияРоссия
 
 
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