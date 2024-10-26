https://ria.ru/20241026/izrail-1980300829.html

Нетаньяху отверг сообщения о давлении США в выборе целей для атаки на Иран

Нетаньяху отверг сообщения о давлении США в выборе целей для атаки на Иран - РИА Новости, 26.10.2024

Нетаньяху отверг сообщения о давлении США в выборе целей для атаки на Иран

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху назвал ложными сообщения, что Израиль не атаковал энергетические объекты Ирана из-за давления США, подчеркнув,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:53

2024-10-26T21:53

2024-10-26T21:53

в мире

тегеран (город)

биньямин нетаньяху

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху назвал ложными сообщения, что Израиль не атаковал энергетические объекты Ирана из-за давления США, подчеркнув, что выбор целей для удара был сделан заранее в соответствии с национальными интересами. "Сообщение на 13-м канале новостей, согласно которому Израиль передумал атаковать газовые и нефтяные объекты в Иране из-за американского давления, является полной ложью. Израиль заранее выбрал цели для атаки в соответствии со своими национальными интересами, а не по американскому диктату. Так было - и так будет", - говорится в сообщении канцелярии премьера. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как информировал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980290785.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024