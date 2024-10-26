https://ria.ru/20241026/izrail-1980290462.html

Иран заявил, что удар Израиля был нанесен с территории Ирака

Иран заявил, что удар Израиля был нанесен с территории Ирака - РИА Новости, 26.10.2024

Иран заявил, что удар Израиля был нанесен с территории Ирака

Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США, следует из заявления Генерального штаба ВС Ирана,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:10

2024-10-26T20:10

2024-10-26T20:31

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ТЕГЕРАН, 26 окт — РИА Новости. Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США, следует из заявления Генерального штаба ВС Ирана, которое цитирует информационное агентство Tasnim. "Израиль для нанесения удара использовал территорию в Ираке, находящуюся в распоряжении американской армии, в ста километрах от границы Ирана", — отметили военные.В Генштабе добавили, что главной целью удара Израиля стали радары, расположенные в трех провинциях исламской республики — Тегеран, Хузестан и Эйлам. При этом благодаря своевременным действиям ПВО атака ЦАХАЛ нанесла ограниченный ущерб.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что атака Тель-Авива по исламской республике ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по нескольким военным базам на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4:25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980290091.html

https://ria.ru/20241026/erdogan-1980279988.html

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ирак, сша