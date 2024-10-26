https://ria.ru/20241026/izrail-1980253046.html
"Хезболла" нанесла удар по штабу израильской разведки
"Хезболла" нанесла удар по штабу израильской разведки - РИА Новости, 26.10.2024
"Хезболла" нанесла удар по штабу израильской разведки
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по главной базе израильской разведки северного округа в городе Цфат (Сафад - араб.), сообщается в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:13
2024-10-26T14:13
2024-10-26T14:23
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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по главной базе израильской разведки северного округа в городе Цфат (Сафад - араб.), сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу."Бойцы исламского сопротивления запустили серию ракет по базе Мишар - главному штабу израильской разведки по северному округу - расположенной в Сафаде", - написано в заявлении.Ранее бойцы сопротивления нанесли удары группой беспилотников по базе ВВС Тель-Ноф на юге Тель-Авива.
https://ria.ru/20241026/mid-1980253459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" нанесла удар по штабу израильской разведки
"Хезболла" нанесла удар по штабу израильской разведки в городе Цфат