https://ria.ru/20241026/izrail-1980253046.html

"Хезболла" нанесла удар по штабу израильской разведки

"Хезболла" нанесла удар по штабу израильской разведки - РИА Новости, 26.10.2024

"Хезболла" нанесла удар по штабу израильской разведки

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по главной базе израильской разведки северного округа в городе Цфат (Сафад - араб.), сообщается в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:13

2024-10-26T14:13

2024-10-26T14:23

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по главной базе израильской разведки северного округа в городе Цфат (Сафад - араб.), сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу."Бойцы исламского сопротивления запустили серию ракет по базе Мишар - главному штабу израильской разведки по северному округу - расположенной в Сафаде", - написано в заявлении.Ранее бойцы сопротивления нанесли удары группой беспилотников по базе ВВС Тель-Ноф на юге Тель-Авива.

https://ria.ru/20241026/mid-1980253459.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024