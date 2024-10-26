https://ria.ru/20241026/izrail-1980214622.html
По всему северу Израиля активировали тревогу
По всему северу Израиля активировали тревогу - РИА Новости, 26.10.2024
По всему северу Израиля активировали тревогу
Оповещение о тревоге сработало по всему северу Израиля в связи с возможным землетрясением, следует из данных израильской системы оповещения. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:24
2024-10-26T07:24
2024-10-26T07:28
израиль
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ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Оповещение о тревоге сработало по всему северу Израиля в связи с возможным землетрясением, следует из данных израильской системы оповещения.По данным 12-го канала израильского телевидения, тревога оказалась ложной, так как произведенный израильской армией контролируемый взрыв в Ливане вызвал активацию предупреждения о землетрясении.Армия также не сообщала об инцидентах в сфере безопасности.
https://ria.ru/20241026/iran-1980211925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
По всему северу Израиля активировали тревогу
По всему северу Израиля активировали тревогу из-за возможного землетрясения