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По всему северу Израиля активировали тревогу - РИА Новости, 26.10.2024
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07:24 26.10.2024 (обновлено: 07:28 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/izrail-1980214622.html
По всему северу Израиля активировали тревогу
По всему северу Израиля активировали тревогу - РИА Новости, 26.10.2024
По всему северу Израиля активировали тревогу
Оповещение о тревоге сработало по всему северу Израиля в связи с возможным землетрясением, следует из данных израильской системы оповещения. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:24
2024-10-26T07:28
израиль
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Оповещение о тревоге сработало по всему северу Израиля в связи с возможным землетрясением, следует из данных израильской системы оповещения.По данным 12-го канала израильского телевидения, тревога оказалась ложной, так как произведенный израильской армией контролируемый взрыв в Ливане вызвал активацию предупреждения о землетрясении.Армия также не сообщала об инцидентах в сфере безопасности.
https://ria.ru/20241026/iran-1980211925.html
израиль
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израиль, в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
По всему северу Израиля активировали тревогу

По всему северу Израиля активировали тревогу из-за возможного землетрясения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Оповещение о тревоге сработало по всему северу Израиля в связи с возможным землетрясением, следует из данных израильской системы оповещения.
По данным 12-го канала израильского телевидения, тревога оказалась ложной, так как произведенный израильской армией контролируемый взрыв в Ливане вызвал активацию предупреждения о землетрясении.
Армия также не сообщала об инцидентах в сфере безопасности.
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ИзраильВ миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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