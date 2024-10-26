Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану
Остин: силы США на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности
© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на тему ударов Израиля по Ирану заявил, что силы США в регионе находятся в состоянии повышенной готовности, заявило в субботу Министерство обороны США.
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с коллегой из Израиля Йоавом Галантом, чтобы получить обновленную информацию об ударах Армии обороны Израиля по военным целям в Иране. Остин подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и праву на самооборону. Министр подчеркнул усиление сил США для защиты своего персонала, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана", — следует из заявления.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. В субботу утром ЦАХАЛ заявил об окончании атаки на Иран, самолеты ВВС благополучно вернулись в Израиль.