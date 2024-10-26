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Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану

Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024

Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на тему ударов Израиля по Ирану заявил, что силы США в регионе находятся в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:29

2024-10-26T06:29

2024-10-26T07:13

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иран

сша

министерство обороны сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на тему ударов Израиля по Ирану заявил, что силы США в регионе находятся в состоянии повышенной готовности, заявило в субботу Министерство обороны США."Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с коллегой из Израиля Йоавом Галантом, чтобы получить обновленную информацию об ударах Армии обороны Израиля по военным целям в Иране. Остин подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и праву на самооборону. Министр подчеркнул усиление сил США для защиты своего персонала, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана", — следует из заявления.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. В субботу утром ЦАХАЛ заявил об окончании атаки на Иран, самолеты ВВС благополучно вернулись в Израиль.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ллойд остин