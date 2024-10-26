Рейтинг@Mail.ru
Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 26.10.2024 (обновлено: 07:13 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/izrail-1980211221.html
Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану
Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану
Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на тему ударов Израиля по Ирану заявил, что силы США в регионе находятся в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:29
2024-10-26T07:13
в мире
израиль
иран
сша
министерство обороны сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ллойд остин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_7:0:914:510_1920x0_80_0_0_f2e5ac0f635658db1c44ed1d523f1cea.png
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на тему ударов Израиля по Ирану заявил, что силы США в регионе находятся в состоянии повышенной готовности, заявило в субботу Министерство обороны США."Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с коллегой из Израиля Йоавом Галантом, чтобы получить обновленную информацию об ударах Армии обороны Израиля по военным целям в Иране. Остин подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и праву на самооборону. Министр подчеркнул усиление сил США для защиты своего персонала, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана", — следует из заявления.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. В субботу утром ЦАХАЛ заявил об окончании атаки на Иран, самолеты ВВС благополучно вернулись в Израиль.
https://ria.ru/20241026/iran-1980211925.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_121:0:801:510_1920x0_80_0_0_2c57eb605eb704a42dab44b7e12fe916.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ллойд остин
В мире, Израиль, Иран, США, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ллойд Остин
Остин обсудил с министром обороны Израиля удары по Ирану

Остин: силы США на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир на авиабазе Неватим после выполнения задачи - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом на тему ударов Израиля по Ирану заявил, что силы США в регионе находятся в состоянии повышенной готовности, заявило в субботу Министерство обороны США.
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с коллегой из Израиля Йоавом Галантом, чтобы получить обновленную информацию об ударах Армии обороны Израиля по военным целям в Иране. Остин подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и праву на самооборону. Министр подчеркнул усиление сил США для защиты своего персонала, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана", — следует из заявления.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. В субботу утром ЦАХАЛ заявил об окончании атаки на Иран, самолеты ВВС благополучно вернулись в Израиль.
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях
06:35
 
В миреИзраильИранСШАМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ллойд Остин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала