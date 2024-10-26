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В ЦАХАЛ рассказали об ударе по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
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06:16 26.10.2024 (обновлено: 07:22 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/izrail-1980210722.html
В ЦАХАЛ рассказали об ударе по Ирану
В ЦАХАЛ рассказали об ударе по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
В ЦАХАЛ рассказали об ударе по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об окончании атаки на Иран, самолеты ВВС благополучно вернулись в Израиль, говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:16
2024-10-26T07:22
иран
израиль
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об окончании атаки на Иран, самолеты ВВС благополучно вернулись в Израиль, говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ."Некоторое время назад Армия обороны Израиля завершила точные и целенаправленные удары по военным целям в ряде районов Ирана. Наши самолеты благополучно вернулись домой. Удар был нанесен в ответ на атаки иранского режима против государства Израиль и его граждан в последние месяцы. Ответный удар завершен, миссия выполнена", — говорится в сообщении.Также в ЦАХАЛ назвали атакованные цели в Иране: среди них ракетные заводы, ракетные комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО."Согласно разведданным, самолеты ВВС Израиля нанесли удары по заводам, на которых были произведены ракеты, выпущенные Ираном по государству Израиль в течение последнего года. Эти ракеты представляли прямую и непосредственную угрозу гражданам государства Израиль. Одновременно с этим Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным комплексам класса "земля-воздух" и дополнительным иранским возможностям, которые были призваны ограничить свободу действий Израиля в небе Ирана", — сказано в сообщении.В операции Израиля участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность.Иранская сторона, как сообщало иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник, готова ответить Израилю.
https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html
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иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В ЦАХАЛ рассказали об ударе по Ирану

ЦАХАЛ об ударе по Ирану: Израиль продемонстрировал решимость себя защищать

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об окончании атаки на Иран, самолеты ВВС благополучно вернулись в Израиль, говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля завершила точные и целенаправленные удары по военным целям в ряде районов Ирана. Наши самолеты благополучно вернулись домой. Удар был нанесен в ответ на атаки иранского режима против государства Израиль и его граждан в последние месяцы. Ответный удар завершен, миссия выполнена", — говорится в сообщении.
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Также в ЦАХАЛ назвали атакованные цели в Иране: среди них ракетные заводы, ракетные комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО.
"Согласно разведданным, самолеты ВВС Израиля нанесли удары по заводам, на которых были произведены ракеты, выпущенные Ираном по государству Израиль в течение последнего года. Эти ракеты представляли прямую и непосредственную угрозу гражданам государства Израиль. Одновременно с этим Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным комплексам класса "земля-воздух" и дополнительным иранским возможностям, которые были призваны ограничить свободу действий Израиля в небе Ирана", — сказано в сообщении.
В операции Израиля участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность.
Иранская сторона, как сообщало иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник, готова ответить Израилю.
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ИранИзраильВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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