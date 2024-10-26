https://ria.ru/20241026/izrail-1980210264.html

СМИ узнали, что Израиль консультировался с США перед ударами по Ирану

СМИ узнали, что Израиль консультировался с США перед ударами по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ узнали, что Израиль консультировался с США перед ударами по Ирану

Израиль консультировался с США по поводу ответного удара по Ирану, пишет New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:10

2024-10-26T06:10

2024-10-26T08:11

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Израиль консультировался с США по поводу ответного удара по Ирану, пишет New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника. Американские и израильские официальные лица последние несколько дней обсуждали типы и масштабы нанесения ударов по территории Ирана, при этом, как утверждается в газете, они договорились не атаковать объекты, связанные с иранской ядерной энергетикой.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу, 26 октября, заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки еврейского государства 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.

https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html

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в мире, иран, израиль, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)