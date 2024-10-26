https://ria.ru/20241026/izrail-1980207007.html

Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ

Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ

Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщил 12-й канал... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:05

2024-10-26T05:05

2024-10-26T05:06

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщил 12-й канал израильского телевидения. "Истребители за последние часы атаковали десятки стратегических объектов на территории Ирана, при этом эпицентром атаки стали ключевые военные объекты иранской оборонной промышленности. В число целей входят ракетные заводы, предприятия по разработке и производству БПЛА, а также базы запуска баллистических ракет - все это часть ядра иранской оружейной промышленности", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024