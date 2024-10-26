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Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
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05:05 26.10.2024 (обновлено: 05:06 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/izrail-1980207007.html
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ
Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщил 12-й канал... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:05
2024-10-26T05:06
в мире
иран
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщил 12-й канал израильского телевидения. "Истребители за последние часы атаковали десятки стратегических объектов на территории Ирана, при этом эпицентром атаки стали ключевые военные объекты иранской оборонной промышленности. В число целей входят ракетные заводы, предприятия по разработке и производству БПЛА, а также базы запуска баллистических ракет - все это часть ядра иранской оружейной промышленности", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ

12-й канал: Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
"Истребители за последние часы атаковали десятки стратегических объектов на территории Ирана, при этом эпицентром атаки стали ключевые военные объекты иранской оборонной промышленности. В число целей входят ракетные заводы, предприятия по разработке и производству БПЛА, а также базы запуска баллистических ракет - все это часть ядра иранской оружейной промышленности", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.
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В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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