https://ria.ru/20241026/izrail-1980207007.html
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ
Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщил 12-й канал... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:05
2024-10-26T05:05
2024-10-26T05:06
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщил 12-й канал израильского телевидения. "Истребители за последние часы атаковали десятки стратегических объектов на территории Ирана, при этом эпицентром атаки стали ключевые военные объекты иранской оборонной промышленности. В число целей входят ракетные заводы, предприятия по разработке и производству БПЛА, а также базы запуска баллистических ракет - все это часть ядра иранской оружейной промышленности", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.
https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ
12-й канал: Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране