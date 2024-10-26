https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html

Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ

Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ

Израиль на данный момент не понес потерь в ходе атаки на Иран, информации об ущербе самолетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало, сообщает телеканал ABC РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:44

2024-10-26T04:44

2024-10-26T04:57

в мире

израиль

иран

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907155074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdcd429b5ee7877449be2b009bea7d72.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израиль на данный момент не понес потерь в ходе атаки на Иран, информации об ущербе самолетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленный источник."По словам источника, на данный момент сообщений о жертвах со стороны Израиля и ущербе израильским военным самолетам не поступало", - говорится в сообщении телеканала.Источник также утверждает, что атака продолжается и будет единоразовым ответом со стороны Израиля на обстрел из Ирана 1 октября, этот ответ, как утверждается, продлится одну ночь.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу и окрестностям. При этом агентство Shafagna со ссылкой на источники сообщало, что сообщения о взрывах в городе Шираз южной иранской провинции Фарс на фоне атаки Израиля не подтверждаются.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляли, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024