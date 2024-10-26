https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html
Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ
Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ
Израиль на данный момент не понес потерь в ходе атаки на Иран, информации об ущербе самолетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало, сообщает телеканал ABC РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:44
2024-10-26T04:44
2024-10-26T04:57
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израиль на данный момент не понес потерь в ходе атаки на Иран, информации об ущербе самолетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленный источник."По словам источника, на данный момент сообщений о жертвах со стороны Израиля и ущербе израильским военным самолетам не поступало", - говорится в сообщении телеканала.Источник также утверждает, что атака продолжается и будет единоразовым ответом со стороны Израиля на обстрел из Ирана 1 октября, этот ответ, как утверждается, продлится одну ночь.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу и окрестностям. При этом агентство Shafagna со ссылкой на источники сообщало, что сообщения о взрывах в городе Шираз южной иранской провинции Фарс на фоне атаки Израиля не подтверждаются.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляли, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ
ТВ: данных об ущербе самолетам ЦАХАЛ при атаке на Иран нет
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Израиль на данный момент не понес потерь в ходе атаки на Иран, информации об ущербе самолетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на осведомленный источник.
"По словам источника, на данный момент сообщений о жертвах со стороны Израиля и ущербе израильским военным самолетам не поступало", - говорится в сообщении телеканала.
Источник также утверждает, что атака продолжается и будет единоразовым ответом со стороны Израиля на обстрел из Ирана 1 октября, этот ответ, как утверждается, продлится одну ночь.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране
. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана - на этот раз по Ширазу
и окрестностям. При этом агентство Shafagna со ссылкой на источники сообщало, что сообщения о взрывах в городе Шираз южной иранской провинции Фарс на фоне атаки Израиля не подтверждаются.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляли, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан
.