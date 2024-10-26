https://ria.ru/20241026/izrail-1980200914.html

Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ

Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ

Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:46

2024-10-26T02:46

2024-10-26T02:54

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября."Источник сообщил CBS News, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами", - говорится в сообщении телеканала.Источник также сообщил, что США были заблаговременно предупреждены о готовящихся атаках.

https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, в мире, тегеран (город), сша