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Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:46
2024-10-26T02:46
2024-10-26T02:54
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября."Источник сообщил CBS News, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами", - говорится в сообщении телеканала.Источник также сообщил, что США были заблаговременно предупреждены о готовящихся атаках.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, в мире, тегеран (город), сша
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, В мире, Тегеран (город), США
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ
CBS News: Израиль не атаковал ядерные или нефтяные объекты в Иране