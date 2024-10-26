Рейтинг@Mail.ru
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 26.10.2024 (обновлено: 02:54 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/izrail-1980200914.html
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:46
2024-10-26T02:54
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
в мире
тегеран (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978022829_411:265:3072:1762_1920x0_80_0_0_c450e58742dd1ff2930d5ec334873c7f.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября."Источник сообщил CBS News, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами", - говорится в сообщении телеканала.Источник также сообщил, что США были заблаговременно предупреждены о готовящихся атаках.
https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html
https://ria.ru/20241024/izrail-1979779350.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978022829_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7ce3870eaf88f5dc5ddb15263e138b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, в мире, тегеран (город), сша
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, В мире, Тегеран (город), США
Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, пишут СМИ

CBS News: Израиль не атаковал ядерные или нефтяные объекты в Иране

© AP Photo / Leo CorreaИзраильский вертолет Apache запускает ракету в сторону южного Ливана
Израильский вертолет Apache запускает ракету в сторону южного Ливана - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильский вертолет Apache запускает ракету в сторону южного Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.
Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Иран приказал военным быть готовыми к войне, пишут СМИ
Вчера, 03:04
"Источник сообщил CBS News, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами", - говорится в сообщении телеканала.
Источник также сообщил, что США были заблаговременно предупреждены о готовящихся атаках.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
СМИ: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов
24 октября, 12:46
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИранВ миреТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала