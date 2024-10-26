https://ria.ru/20241026/irna-1980201864.html

Спасатели не получали запросов по инцидентам в Тегеране, пишут СМИ

Спасатели не получали запросов по инцидентам в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Спасатели не получали запросов по инцидентам в Тегеране, пишут СМИ

Иранские чрезвычайные и экстренные службы не получили запросов в связи с какими-либо происшествиями в Тегеране и пригороде на фоне атаки Израиля, передает... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:15

2024-10-26T03:15

2024-10-26T03:27

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иранские чрезвычайные и экстренные службы не получили запросов в связи с какими-либо происшествиями в Тегеране и пригороде на фоне атаки Израиля, передает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на источники в службах ЧС."Ни о каких происшествиях в столице и ее окрестностях, требующих помощи, не сообщалось до 3.22 (2.52 мск) утра субботы", - говорится в сообщении.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран