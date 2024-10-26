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Спасатели не получали запросов по инцидентам в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
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03:15 26.10.2024 (обновлено: 03:27 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/irna-1980201864.html
Спасатели не получали запросов по инцидентам в Тегеране, пишут СМИ
Спасатели не получали запросов по инцидентам в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Спасатели не получали запросов по инцидентам в Тегеране, пишут СМИ
Иранские чрезвычайные и экстренные службы не получили запросов в связи с какими-либо происшествиями в Тегеране и пригороде на фоне атаки Израиля, передает... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:15
2024-10-26T03:27
в мире
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
иран
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иранские чрезвычайные и экстренные службы не получили запросов в связи с какими-либо происшествиями в Тегеране и пригороде на фоне атаки Израиля, передает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на источники в службах ЧС."Ни о каких происшествиях в столице и ее окрестностях, требующих помощи, не сообщалось до 3.22 (2.52 мск) утра субботы", - говорится в сообщении.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран
В мире, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Иран
Спасатели не получали запросов по инцидентам в Тегеране, пишут СМИ

IRNA: спасатели не получали запросов по каким-либо инцидентам в Тегеране

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иранские чрезвычайные и экстренные службы не получили запросов в связи с какими-либо происшествиями в Тегеране и пригороде на фоне атаки Израиля, передает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на источники в службах ЧС.
"Ни о каких происшествиях в столице и ее окрестностях, требующих помощи, не сообщалось до 3.22 (2.52 мск) утра субботы", - говорится в сообщении.
Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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19 октября, 22:01
 
В миреТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильИран
 
 
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