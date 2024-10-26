Рейтинг@Mail.ru
Миссия Ирана в ООН назвала Вашингтон соучастником израильского удара - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 26.10.2024 (обновлено: 20:37 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980293413.html
Миссия Ирана в ООН назвала Вашингтон соучастником израильского удара
Миссия Ирана в ООН назвала Вашингтон соучастником израильского удара - РИА Новости, 26.10.2024
Миссия Ирана в ООН назвала Вашингтон соучастником израильского удара
Использование воздушного пространства оккупированного США Ирака для ударов Израиля по Ирану делает Вашингтон соучастником преступления, утверждает иранское... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:29
2024-10-26T20:37
в мире
иран
оон
сша
израиль
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224985_0:274:844:748_1920x0_80_0_0_def59a251c2367e478cb8760ca359338.jpg
ООН, 26 окт – РИА Новости. Использование воздушного пространства оккупированного США Ирака для ударов Израиля по Ирану делает Вашингтон соучастником преступления, утверждает иранское постпредство при ООН.Генштаб Ирана ранее заявил, что Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США."Воздушное пространство Ирака находится под оккупацией, командованием и контролем вооруженных сил США. Вывод: cоучастие США в этом преступлении несомненно", – указала иранская миссия в соцсети Х.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980290785.html
https://ria.ru/20241026/iran-1980290091.html
иран
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224985_0:195:844:827_1920x0_80_0_0_0f49d43f34912a213a7cb5f126a94438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, оон, сша, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, ООН, США, Израиль, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Миссия Ирана в ООН назвала Вашингтон соучастником израильского удара

Миссия Ирана в ООН: использование Ирака для ударов ЦАХАЛ делает США соучастником

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 окт – РИА Новости. Использование воздушного пространства оккупированного США Ирака для ударов Израиля по Ирану делает Вашингтон соучастником преступления, утверждает иранское постпредство при ООН.
Генштаб Ирана ранее заявил, что Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Генштаб Ирана назвал главную цель израильского удара
Вчера, 20:13
«
"Воздушное пространство Ирака находится под оккупацией, командованием и контролем вооруженных сил США. Вывод: cоучастие США в этом преступлении несомненно", – указала иранская миссия в соцсети Х.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Утренний Тегеран из окна отеля - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Число погибших иранских военных при атаке Израиля увеличилось
Вчера, 20:05
 
В миреИранООНСШАИзраильТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала