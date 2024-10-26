https://ria.ru/20241026/iran-1980293413.html

Миссия Ирана в ООН назвала Вашингтон соучастником израильского удара

Миссия Ирана в ООН назвала Вашингтон соучастником израильского удара - РИА Новости, 26.10.2024

Миссия Ирана в ООН назвала Вашингтон соучастником израильского удара

Использование воздушного пространства оккупированного США Ирака для ударов Израиля по Ирану делает Вашингтон соучастником преступления, утверждает иранское... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:29

2024-10-26T20:29

2024-10-26T20:37

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 26 окт – РИА Новости. Использование воздушного пространства оккупированного США Ирака для ударов Израиля по Ирану делает Вашингтон соучастником преступления, утверждает иранское постпредство при ООН.Генштаб Ирана ранее заявил, что Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США."Воздушное пространство Ирака находится под оккупацией, командованием и контролем вооруженных сил США. Вывод: cоучастие США в этом преступлении несомненно", – указала иранская миссия в соцсети Х.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980290785.html

https://ria.ru/20241026/iran-1980290091.html

иран

сша

израиль

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, оон, сша, израиль, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024