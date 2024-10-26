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Генштаб Ирана назвал главную цель израильского удара
Генштаб Ирана назвал главную цель израильского удара - РИА Новости, 26.10.2024
Генштаб Ирана назвал главную цель израильского удара
Главной целью удара Израиля по Ирану в ночь на субботу стали радары, расположенные в трех провинциях исламской республики - Тегеран, Хузестан и Эйлам, следует... РИА Новости, 26.10.2024
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Главной целью удара Израиля по Ирану в ночь на субботу стали радары, расположенные в трех провинциях исламской республики - Тегеран, Хузестан и Эйлам, следует из заявления генерального штаба ВС Ирана. "Израиль… нанес удары по пограничным радарам в провинциях Илам, Хузестан и провинции Тегеран, что нанесло ограниченный ущерб благодаря своевременным действиям ПВО страны", - - цитирует заявление генштаба иранское информационное агентство Tasnim. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Генштаб Ирана назвал главную цель израильского удара
Генштаб ИРИ: главной целью удара Израиля по Ирану стали радары в трех провинциях
ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Главной целью удара Израиля по Ирану в ночь на субботу стали радары, расположенные в трех провинциях исламской республики - Тегеран, Хузестан и Эйлам, следует из заявления генерального штаба ВС Ирана.
«
"Израиль… нанес удары по пограничным радарам в провинциях Илам, Хузестан и провинции Тегеран, что нанесло ограниченный ущерб благодаря своевременным действиям ПВО страны", - - цитирует заявление генштаба иранское информационное агентство Tasnim.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана
, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.