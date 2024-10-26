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СМИ: "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за теракт в Иране - РИА Новости, 26.10.2024
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18:26 26.10.2024 (обновлено: 18:28 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980279844.html
СМИ: "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за теракт в Иране
СМИ: "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за теракт в Иране - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ: "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за теракт в Иране
Суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ("Армия справедливости"), признанная в Иране террористической, взяла на себя ответственность за субботний теракт в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:26
2024-10-26T18:28
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ("Армия справедливости"), признанная в Иране террористической, взяла на себя ответственность за субботний теракт в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате которого погибли не менее десяти человек, передаёт иранское государственное агентство Mehr.Ранее иранские СМИ сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан провинции Систан и Белуджистан."Группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за нападение на патруль полиции в провинции Систан и Белуджистан", – сообщает Mehr.Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном и Афганистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляет сложная экономическая и экологическая обстановка.
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в мире, иран, белуджистан, пакистан
В мире, Иран, Белуджистан, Пакистан
СМИ: "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за теракт в Иране

Mehr: "Джейш аль-Адль" взяла ответственность за теракт на юго-востоке Ирана

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВид на вечерний Тегеран. Иран
Вид на вечерний Тегеран. Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ("Армия справедливости"), признанная в Иране террористической, взяла на себя ответственность за субботний теракт в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате которого погибли не менее десяти человек, передаёт иранское государственное агентство Mehr.
Ранее иранские СМИ сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан провинции Систан и Белуджистан.
"Группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за нападение на патруль полиции в провинции Систан и Белуджистан", – сообщает Mehr.
Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном и Афганистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляет сложная экономическая и экологическая обстановка.
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