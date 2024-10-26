МИД Ливана осудил воздушную атаку Израиля на Иран
МИД Ливана назвал атаку Израиля на Иран угрозой международной безопасности
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Ливан осуждает атаки Израиля по Ирану и считает подобные действия прямой угрозой для международной безопасности, говорится в заявлении МИД Ливана в субботу.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
"МИД Ливана осуждает атаку Израиля на ряд объектов на территории Ирана. Такие атаки представляют из себя опасную угрозу региональной и международной безопасности", - заявил МИД.
В ливанском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество и СБ ООН исполнить свой долг и предпринять меры для предотвращения эскалации в регионе, включая атаки против Ливана.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.