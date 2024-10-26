Рейтинг@Mail.ru
МИД Ливана осудил воздушную атаку Израиля на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 26.10.2024 (обновлено: 13:53 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980250324.html
МИД Ливана осудил воздушную атаку Израиля на Иран
МИД Ливана осудил воздушную атаку Израиля на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
МИД Ливана осудил воздушную атаку Израиля на Иран
Ливан осуждает атаки Израиля по Ирану и считает подобные действия прямой угрозой для международной безопасности, говорится в заявлении МИД Ливана в субботу. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:39
2024-10-26T13:53
в мире
ливан
израиль
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224985_0:274:844:748_1920x0_80_0_0_def59a251c2367e478cb8760ca359338.jpg
БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Ливан осуждает атаки Израиля по Ирану и считает подобные действия прямой угрозой для международной безопасности, говорится в заявлении МИД Ливана в субботу.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты."МИД Ливана осуждает атаку Израиля на ряд объектов на территории Ирана. Такие атаки представляют из себя опасную угрозу региональной и международной безопасности", - заявил МИД.В ливанском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество и СБ ООН исполнить свой долг и предпринять меры для предотвращения эскалации в регионе, включая атаки против Ливана.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html
https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html
ливан
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224985_0:195:844:827_1920x0_80_0_0_0f49d43f34912a213a7cb5f126a94438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД Ливана осудил воздушную атаку Израиля на Иран

МИД Ливана назвал атаку Израиля на Иран угрозой международной безопасности

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Ливан осуждает атаки Израиля по Ирану и считает подобные действия прямой угрозой для международной безопасности, говорится в заявлении МИД Ливана в субботу.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
СМИ: Иран проинформировал Израиль, что не будет отвечать на его удары
Вчера, 11:33
"МИД Ливана осуждает атаку Израиля на ряд объектов на территории Ирана. Такие атаки представляют из себя опасную угрозу региональной и международной безопасности", - заявил МИД.
В ливанском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество и СБ ООН исполнить свой долг и предпринять меры для предотвращения эскалации в регионе, включая атаки против Ливана.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Израиль заранее предупредил Иран об ударе, пишут СМИ
Вчера, 07:53
 
В миреЛиванИзраильИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала