https://ria.ru/20241026/iran-1980250020.html

Иран призвал мировое сообщество остановить попытки Израиля разжечь войну

Иран призвал мировое сообщество остановить попытки Израиля разжечь войну - РИА Новости, 26.10.2024

Иран призвал мировое сообщество остановить попытки Израиля разжечь войну

Иран призывает мировое сообщество принять срочные коллективные меры, чтобы остановить попытки Израиля разжечь войну на Ближнем Востоке, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:38

2024-10-26T13:38

2024-10-26T13:38

в мире

тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иран призывает мировое сообщество принять срочные коллективные меры, чтобы остановить попытки Израиля разжечь войну на Ближнем Востоке, говорится в заявлении иранского МИД, выпущенного на фоне удара Израиля по территории Ирана вTelegram-канале. "Исламская Республика Иран, напоминая об ответственности каждой страны-члена ООН, стран-членов конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также стран-членов Женевских конвенций, подчеркивает необходимость срочных действий мирового сообщества для прекращения геноцида, войны и агрессии против (сектора - ред.) Газа и Ливана и обуздания (попыток - ред.) Израиля разжечь войну", - говорится в заявлении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html

https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024