https://ria.ru/20241026/iran-1980250020.html
Иран призвал мировое сообщество остановить попытки Израиля разжечь войну
Иран призвал мировое сообщество остановить попытки Израиля разжечь войну - РИА Новости, 26.10.2024
Иран призвал мировое сообщество остановить попытки Израиля разжечь войну
Иран призывает мировое сообщество принять срочные коллективные меры, чтобы остановить попытки Израиля разжечь войну на Ближнем Востоке, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:38
2024-10-26T13:38
2024-10-26T13:38
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иран призывает мировое сообщество принять срочные коллективные меры, чтобы остановить попытки Израиля разжечь войну на Ближнем Востоке, говорится в заявлении иранского МИД, выпущенного на фоне удара Израиля по территории Ирана вTelegram-канале. "Исламская Республика Иран, напоминая об ответственности каждой страны-члена ООН, стран-членов конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также стран-членов Женевских конвенций, подчеркивает необходимость срочных действий мирового сообщества для прекращения геноцида, войны и агрессии против (сектора - ред.) Газа и Ливана и обуздания (попыток - ред.) Израиля разжечь войну", - говорится в заявлении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html
https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран призвал мировое сообщество остановить попытки Израиля разжечь войну
МИД Ирана призвал мировое сообщество остановить попытки Израиля разжечь войну
ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости.
Иран призывает мировое сообщество принять срочные коллективные меры, чтобы остановить попытки Израиля разжечь войну на Ближнем Востоке, говорится в заявлении иранского МИД, выпущенного на фоне удара Израиля по территории Ирана вTelegram-канале
.
"Исламская Республика Иран, напоминая об ответственности каждой страны-члена ООН, стран-членов конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также стран-членов Женевских конвенций, подчеркивает необходимость срочных действий мирового сообщества для прекращения геноцида, войны и агрессии против (сектора - ред.) Газа и Ливана и обуздания (попыток - ред.) Израиля разжечь войну", - говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана
, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.