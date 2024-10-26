https://ria.ru/20241026/iran-1980238998.html
МИД Ирана прокомментировал атаку Израиля
МИД Ирана прокомментировал атаку Израиля - РИА Новости, 26.10.2024
МИД Ирана прокомментировал атаку Израиля
Тегеран считает себя "вправе и обязанным" защититься от "агрессивных действий" других стран на основании Устава ООН, говорится в заявлении иранского МИД,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:06
2024-10-26T12:06
2024-10-26T12:51
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Тегеран считает себя "вправе и обязанным" защититься от "агрессивных действий" других стран на основании Устава ООН, говорится в заявлении иранского МИД, выпущенного на фоне удара Израиля по территории Ирана."Как неоднократно подчеркивалось компетентными органами... Ирана, Исламская Республика Иран, основываясь на естественном праве на законную защиту, отраженном в статье 51 Устава ООН, считает себя вправе и обязанной защищаться от иностранных актов агрессии", - приводит текст заявления армии Ирана агентство Tasnim.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД Ирана прокомментировал атаку Израиля
МИД Ирана после атаки Израиля заявил, что Тегеран вправе защищаться от агрессии
ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости.
Тегеран считает себя "вправе и обязанным" защититься от "агрессивных действий" других стран на основании Устава ООН, говорится в заявлении
иранского МИД, выпущенного на фоне удара Израиля по территории Ирана.
"Как неоднократно подчеркивалось компетентными органами... Ирана, Исламская Республика Иран, основываясь на естественном праве на законную защиту, отраженном в статье 51 Устава ООН, считает себя вправе и обязанной защищаться от иностранных актов агрессии", - приводит текст заявления армии Ирана агентство Tasnim.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана
, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.