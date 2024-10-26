https://ria.ru/20241026/iran-1980238998.html

МИД Ирана прокомментировал атаку Израиля

МИД Ирана прокомментировал атаку Израиля - РИА Новости, 26.10.2024

МИД Ирана прокомментировал атаку Израиля

Тегеран считает себя "вправе и обязанным" защититься от "агрессивных действий" других стран на основании Устава ООН, говорится в заявлении иранского МИД,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:06

2024-10-26T12:06

2024-10-26T12:51

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Тегеран считает себя "вправе и обязанным" защититься от "агрессивных действий" других стран на основании Устава ООН, говорится в заявлении иранского МИД, выпущенного на фоне удара Израиля по территории Ирана."Как неоднократно подчеркивалось компетентными органами... Ирана, Исламская Республика Иран, основываясь на естественном праве на законную защиту, отраженном в статье 51 Устава ООН, считает себя вправе и обязанной защищаться от иностранных актов агрессии", - приводит текст заявления армии Ирана агентство Tasnim.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html

https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024