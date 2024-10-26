Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 26.10.2024 (обновлено: 10:51 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980232102.html
Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану
Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану
Саудовская Аравия и султанат Оман осудили в субботу удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением суверенитета Ирана и международного права. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:21
2024-10-26T10:51
в мире
саудовская аравия
оман
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224985_0:274:844:748_1920x0_80_0_0_def59a251c2367e478cb8760ca359338.jpg
ДОХА, 26 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия и султанат Оман осудили в субботу удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением суверенитета Ирана и международного права."Королевство Саудовская Аравия выражает решительное осуждение и неприятие военных атак на Исламскую Республику Иран, которые являются нарушением ее суверенитета и международных норм и права", - говорится в заявлении саудовского МИД в социальной сети X."Королевство подтверждает свою твердую позицию в своем неприятии продолжающейся эскалации в регионе и расширения конфликта, который угрожает безопасности и стабильности стран и народов региона", - добавили в министерстве.В свою очередь МИД султаната Омана в заявлении для Оманского агентства новостей также "выразил решительное осуждение воздушных бомбардировок Израилем территории Исламской Республики Иран, которые представляют собой вопиющее нарушение ее суверенитета, явное нарушение норм международного права и подпитывают цикл насилия, а также подрывают усилия, направленные на снижение напряженности и сдерживание кризисов мирными и дипломатическими средствами". МИД Омана призвал международное сообщество "принять меры, чтобы остановить агрессию и положить конец этим вопиющим нарушениям на территории региона и соседних стран".
https://ria.ru/20241026/premer-1980232803.html
https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html
саудовская аравия
оман
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224985_0:195:844:827_1920x0_80_0_0_0f49d43f34912a213a7cb5f126a94438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, оман, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Саудовская Аравия, Оман, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану

Саудовская Аравия и Оман решительно осудили израильские удары по Ирану

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 26 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия и султанат Оман осудили в субботу удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением суверенитета Ирана и международного права.
"Королевство Саудовская Аравия выражает решительное осуждение и неприятие военных атак на Исламскую Республику Иран, которые являются нарушением ее суверенитета и международных норм и права", - говорится в заявлении саудовского МИД в социальной сети X.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Премьер Британии призвал Иран воздержаться от ответа на атаку Израиля
Вчера, 10:34
"Королевство подтверждает свою твердую позицию в своем неприятии продолжающейся эскалации в регионе и расширения конфликта, который угрожает безопасности и стабильности стран и народов региона", - добавили в министерстве.
В свою очередь МИД султаната Омана в заявлении для Оманского агентства новостей также "выразил решительное осуждение воздушных бомбардировок Израилем территории Исламской Республики Иран, которые представляют собой вопиющее нарушение ее суверенитета, явное нарушение норм международного права и подпитывают цикл насилия, а также подрывают усилия, направленные на снижение напряженности и сдерживание кризисов мирными и дипломатическими средствами". МИД Омана призвал международное сообщество "принять меры, чтобы остановить агрессию и положить конец этим вопиющим нарушениям на территории региона и соседних стран".
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Израиль не понес ущерба при атаке на Иран, пишут СМИ
Вчера, 04:44
 
В миреСаудовская АравияОманИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала