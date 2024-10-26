https://ria.ru/20241026/iran-1980232102.html

Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану

Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024

Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану

Саудовская Аравия и султанат Оман осудили в субботу удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением суверенитета Ирана и международного права. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:21

2024-10-26T10:21

2024-10-26T10:51

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ДОХА, 26 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия и султанат Оман осудили в субботу удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением суверенитета Ирана и международного права."Королевство Саудовская Аравия выражает решительное осуждение и неприятие военных атак на Исламскую Республику Иран, которые являются нарушением ее суверенитета и международных норм и права", - говорится в заявлении саудовского МИД в социальной сети X."Королевство подтверждает свою твердую позицию в своем неприятии продолжающейся эскалации в регионе и расширения конфликта, который угрожает безопасности и стабильности стран и народов региона", - добавили в министерстве.В свою очередь МИД султаната Омана в заявлении для Оманского агентства новостей также "выразил решительное осуждение воздушных бомбардировок Израилем территории Исламской Республики Иран, которые представляют собой вопиющее нарушение ее суверенитета, явное нарушение норм международного права и подпитывают цикл насилия, а также подрывают усилия, направленные на снижение напряженности и сдерживание кризисов мирными и дипломатическими средствами". МИД Омана призвал международное сообщество "принять меры, чтобы остановить агрессию и положить конец этим вопиющим нарушениям на территории региона и соседних стран".

https://ria.ru/20241026/premer-1980232803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, саудовская аравия, оман, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024