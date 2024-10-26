Саудовская Аравия и Оман осудили израильские удары по Ирану
Саудовская Аравия и Оман решительно осудили израильские удары по Ирану
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Читать ria.ru в
ДОХА, 26 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия и султанат Оман осудили в субботу удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением суверенитета Ирана и международного права.
"Королевство Саудовская Аравия выражает решительное осуждение и неприятие военных атак на Исламскую Республику Иран, которые являются нарушением ее суверенитета и международных норм и права", - говорится в заявлении саудовского МИД в социальной сети X.
"Королевство подтверждает свою твердую позицию в своем неприятии продолжающейся эскалации в регионе и расширения конфликта, который угрожает безопасности и стабильности стран и народов региона", - добавили в министерстве.
В свою очередь МИД султаната Омана в заявлении для Оманского агентства новостей также "выразил решительное осуждение воздушных бомбардировок Израилем территории Исламской Республики Иран, которые представляют собой вопиющее нарушение ее суверенитета, явное нарушение норм международного права и подпитывают цикл насилия, а также подрывают усилия, направленные на снижение напряженности и сдерживание кризисов мирными и дипломатическими средствами". МИД Омана призвал международное сообщество "принять меры, чтобы остановить агрессию и положить конец этим вопиющим нарушениям на территории региона и соседних стран".