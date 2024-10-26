https://ria.ru/20241026/iran-1980224249.html
В Тегеране опровергли сообщения об атаке Израиля на НПЗ
В Тегеране опровергли сообщения об атаке Израиля на НПЗ - РИА Новости, 26.10.2024
В Тегеране опровергли сообщения об атаке Израиля на НПЗ
Израиль не совершал атаку на тегеранский нефтеперерабатывающий завод, предприятие работает в обычном режиме, заявил официальный представитель НПЗ Тегерана Шакер РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:05
2024-10-26T09:05
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Израиль не совершал атаку на тегеранский нефтеперерабатывающий завод, предприятие работает в обычном режиме, заявил официальный представитель НПЗ Тегерана Шакер Хафаи, слова которого приводит агентство Nour News. "Опровергаем (сообщения о том - ред.), что Тегеранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке израильского режима ранним утром. В настоящее время НПЗ Тегерана работает в обычном режиме", - сообщил Хафаи. Представитель предприятия подчеркнул, что никаких атак на этот НПЗ не было Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Тегеране опровергли сообщения об атаке Израиля на НПЗ
Представитель тегеранского НПЗ опроверг сообщения о атаке Израиля на завод
ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости.
Израиль не совершал атаку на тегеранский нефтеперерабатывающий завод, предприятие работает в обычном режиме, заявил официальный представитель НПЗ Тегерана Шакер Хафаи, слова которого приводит агентство Nour News
.
"Опровергаем (сообщения о том - ред.), что Тегеранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке израильского режима ранним утром. В настоящее время НПЗ Тегерана работает в обычном режиме", - сообщил Хафаи.
Представитель предприятия подчеркнул, что никаких атак на этот НПЗ не было
Армия обороны Израиля
(ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.