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В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки - РИА Новости, 26.10.2024
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08:35 26.10.2024 (обновлено: 08:44 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980220260.html
В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки
В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки - РИА Новости, 26.10.2024
В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки
Авиасообщение в Иране возобновлено в обычном режиме после израильской атаки по иранской территории в ночь на субботу, заявил официальный представитель... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:35
2024-10-26T08:44
иран
израиль
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Авиасообщение в Иране возобновлено в обычном режиме после израильской атаки по иранской территории в ночь на субботу, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу, слова которого приводит агентство Fars.Ранее в субботу Язерлу сообщал, что авиарейсы в Иране отменены до "последующего уведомления"."Авиасообщение вернулось в обычный режим с 9 утра (8:30 мск)", - сказал Язерлу.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html
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иран
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иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тегеран (город)
Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тегеран (город)
В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки

В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки со стороны Израиля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Авиасообщение в Иране возобновлено в обычном режиме после израильской атаки по иранской территории в ночь на субботу, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу, слова которого приводит агентство Fars.
Ранее в субботу Язерлу сообщал, что авиарейсы в Иране отменены до "последующего уведомления".
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Израиль заранее предупредил Иран об ударе, пишут СМИ
07:53
"Авиасообщение вернулось в обычный режим с 9 утра (8:30 мск)", - сказал Язерлу.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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