https://ria.ru/20241026/iran-1980220260.html

В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки

В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки - РИА Новости, 26.10.2024

В Иране восстановили авиасообщение после ночной атаки

Авиасообщение в Иране возобновлено в обычном режиме после израильской атаки по иранской территории в ночь на субботу, заявил официальный представитель... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:35

2024-10-26T08:35

2024-10-26T08:44

иран

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Авиасообщение в Иране возобновлено в обычном режиме после израильской атаки по иранской территории в ночь на субботу, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу, слова которого приводит агентство Fars.Ранее в субботу Язерлу сообщал, что авиарейсы в Иране отменены до "последующего уведомления"."Авиасообщение вернулось в обычный режим с 9 утра (8:30 мск)", - сказал Язерлу.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980216225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тегеран (город)