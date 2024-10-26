https://ria.ru/20241026/iran-1980208702.html
В Иране отменили авиарейсы
В Иране отменили авиарейсы - РИА Новости, 26.10.2024
В Иране отменили авиарейсы
Авиарейсы в Иране отменены до "последующего уведомления" на фоне израильской атаки по иранской территории, произошедшей в ночь на субботу, передает агентство... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:35
2024-10-26T05:35
2024-10-26T05:49
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Авиарейсы в Иране отменены до "последующего уведомления" на фоне израильской атаки по иранской территории, произошедшей в ночь на субботу, передает агентство Shafaqna со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты."Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана (Джафар Язерлу - ред.) сообщил об отмене авиарейсов по всем направлениям до последующего уведомления", - говорится в сообщении агентства.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тегеран (город)
Иран, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тегеран (город)
В Иране отменили авиарейсы
В Иране после израильской атаки авиарейсы отменили до последующего уведомления
ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости.
Авиарейсы в Иране отменены до "последующего уведомления" на фоне израильской атаки по иранской территории, произошедшей в ночь на субботу, передает агентство Shafaqna
со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
"Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана (Джафар Язерлу - ред.) сообщил об отмене авиарейсов по всем направлениям до последующего уведомления", - говорится в сообщении агентства.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана
, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.