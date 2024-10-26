https://ria.ru/20241026/iran-1980208702.html

В Иране отменили авиарейсы

В Иране отменили авиарейсы - РИА Новости, 26.10.2024

В Иране отменили авиарейсы

Авиарейсы в Иране отменены до "последующего уведомления" на фоне израильской атаки по иранской территории, произошедшей в ночь на субботу, передает агентство... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:35

2024-10-26T05:35

2024-10-26T05:49

иран

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Авиарейсы в Иране отменены до "последующего уведомления" на фоне израильской атаки по иранской территории, произошедшей в ночь на субботу, передает агентство Shafaqna со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты."Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана (Джафар Язерлу - ред.) сообщил об отмене авиарейсов по всем направлениям до последующего уведомления", - говорится в сообщении агентства.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/izrail-1980206031.html

https://ria.ru/20241026/izrail-1980204456.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тегеран (город)