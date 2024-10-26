https://ria.ru/20241026/iran-1980208208.html

Иранская ПВО отбила атаку израильских беспилотников, пишут СМИ

Иранская ПВО отбила атаку израильских беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Иранская ПВО отбила атаку израильских беспилотников, пишут СМИ

Силы ПВО Ирана отразили атаку израильских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), планировавших совершить операцию на востоке Тегерана, передает агентство... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:27

2024-10-26T05:27

2024-10-26T05:45

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Силы ПВО Ирана отразили атаку израильских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), планировавших совершить операцию на востоке Тегерана, передает агентство Shafaqna.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты."По словам осведомленного источника, несколько минут назад ПВО на востоке Тегерана сработали против ряда атакующих БПЛА, планировавших совершить атаку в восточной части Тегерана. Эта операция была успешно отражена благодаря... своевременной реакции ПВО", - говорится в сообщении.Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim передавало, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства РФ, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, тегеран (город), в мире, россия