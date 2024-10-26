https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html
Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ
Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ
Иранская сторона готова ответить Израилю за ракетные удары, произведенные в ночь на субботу, передает иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:04
2024-10-26T05:04
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Иранская сторона готова ответить Израилю за ракетные удары, произведенные в ночь на субботу, передает иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник."Иран готов ответить на агрессию Израиля. Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит аналогичный ответ на любую агрессию", - цитирует агентство Tasnim слова источника.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тегеран (город)
Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Тегеран (город)
Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ
Tasnim: Иран готов ответить Израилю на ракетные удары по Тегерану
ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости.
Иранская сторона готова ответить Израилю за ракетные удары, произведенные в ночь на субботу, передает иранское государственное агентство Tasnim
со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Иран готов ответить на агрессию Израиля. Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит аналогичный ответ на любую агрессию", - цитирует агентство Tasnim слова источника.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.