https://ria.ru/20241026/iran-1980206909.html

Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ

Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Иран готов ответить Израилю на удары по Тегерану, пишут СМИ

Иранская сторона готова ответить Израилю за ракетные удары, произведенные в ночь на субботу, передает иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:04

2024-10-26T05:04

2024-10-26T05:13

иран

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Иранская сторона готова ответить Израилю за ракетные удары, произведенные в ночь на субботу, передает иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник."Иран готов ответить на агрессию Израиля. Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит аналогичный ответ на любую агрессию", - цитирует агентство Tasnim слова источника.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тегеран (город)