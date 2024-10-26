https://ria.ru/20241026/iran-1980205264.html

В Иране назвали фото со взрывами в Тегеране фейками

В Иране назвали фото со взрывами в Тегеране фейками - РИА Новости, 26.10.2024

В Иране назвали фото со взрывами в Тегеране фейками

Опубликованные фото в СМИ с якобы взрывами в Тегеране из-за ответного ракетного удара Израиля оказались фейком, передает иранское информационное агентство... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:33

2024-10-26T04:33

2024-10-26T04:33

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Опубликованные фото в СМИ с якобы взрывами в Тегеране из-за ответного ракетного удара Израиля оказались фейком, передает иранское информационное агентство Mashreq News. "Проверка ряда опубликованных в СМИ фотографий… показывает, что эти изображения являются фейками", - говорится в сообщении. Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны. Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024