https://ria.ru/20241026/iran-1980203667.html

СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран

СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран

Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:00

2024-10-26T04:00

2024-10-26T08:41

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник."Одно из мест, на которые был направлен израильский ответ, является военной базой для запуска баллистических ракет", - заявил источник телеканала.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отражение израильской атаки над Тегераном Иранское госагентство ISNA публикует кадры отражения ПВО Ирана израильской атаки над Тегераном. 2024-10-26T04:00 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024