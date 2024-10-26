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СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
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04:00 26.10.2024 (обновлено: 08:41 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980203667.html
СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран
СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран
Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:00
2024-10-26T08:41
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник."Одно из мест, на которые был направлен израильский ответ, является военной базой для запуска баллистических ракет", - заявил источник телеканала.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html
иран
израиль
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Отражение израильской атаки над Тегераном
Иранское госагентство ISNA публикует кадры отражения ПВО Ирана израильской атаки над Тегераном.
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран

Sky News Arabia: Израиль атаковал иранскую базу для запуска баллистических ракет

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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.
"Одно из мест, на которые был направлен израильский ответ, является военной базой для запуска баллистических ракет", - заявил источник телеканала.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Ядерные объекты Ирана не подверглись атаке Израиля, пишут СМИ
03:32
 
В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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