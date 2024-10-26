https://ria.ru/20241026/iran-1980203667.html
СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран
СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран
Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:00
2024-10-26T04:00
2024-10-26T08:41
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник."Одно из мест, на которые был направлен израильский ответ, является военной базой для запуска баллистических ракет", - заявил источник телеканала.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980202351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980220408_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_530f9e1342f6d64b645a82e995c07af7.jpg
Отражение израильской атаки над Тегераном
Иранское госагентство ISNA публикует кадры отражения ПВО Ирана израильской атаки над Тегераном.
2024-10-26T04:00
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ сообщили новые подробности об израильской атаке на Иран
Sky News Arabia: Израиль атаковал иранскую базу для запуска баллистических ракет